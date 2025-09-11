El desfile que marcó tendencia: así fue el Fashion Show SMM 2025 en Misiones

El Fashion Show SMM 2025 volvió a transformar a Posadas en el epicentro de la moda del NEA. El evento, realizado el domingo 31 de agosto en el Rooftop del Hotel Continental, marcó la culminación del ciclo de formación de la escuela de modelaje dirigida por Mariana Morcillo y Serena Bruenner.

Tras seis meses de preparación intensiva, más de 45 modelos de entre 13 y 30 años desfilaron con seguridad y elegancia, mostrando el fruto de su aprendizaje y convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de la noche.

El despliegue estuvo acompañado por un equipo profesional de maquilladores, estilistas, fotógrafos y cineastas, que aportaron creatividad y técnica para capturar la esencia de cada salida. La propuesta, cuidada en cada detalle, dejó una huella en el público presente.

El Fashion Show contó además con el apoyo de reconocidas marcas como Infinit, Estudio Camba, Yogures Yvy y Mono Fuk, entre otras, cuyo respaldo hizo posible que la moda en Misiones continúe creciendo con proyección hacia nuevos horizontes.

Más que un desfile, el SMM 2025 se vivió como una verdadera celebración del talento emergente, la visión de los diseñadores y el espíritu creativo de una provincia que, desde el corazón del Litoral, busca inspirar al mundo con su pasión por la moda.

Marcas y diseñadores presentes en el desfile: