Casa Interior Tienda Deco: diseño, calidez, estilo sobrio y descontracturado desde Mendoza

Casa Interior Tienda Deco nació como un emprendimiento dedicado a la decoración y el mobiliario, con una propuesta que combina diseño, calidez y funcionalidad. Su origen se remonta a un proyecto personal de su fundadora, la arquitecta Natalia Guiraldes, quien al construir su propia casa no encontraba en el mercado opciones que reflejaran su estilo y se adaptaran a su presupuesto. Esa búsqueda dio lugar a una marca que hoy se distingue por su estética artesanal, atención al detalle y excelente relación precio-calidad.

La firma desarrolla su propia línea de mobiliario y productos elaborados con materiales nobles, pensados para crear ambientes armónicos, funcionales y acogedores. Cada pieza que forma parte de su tienda ha sido cuidadosamente seleccionada, priorizando el trabajo de emprendedores y artesanos de todo el país, bajo una premisa clara: valorar lo hecho a mano.

Entre los productos más destacados se encuentran camastros, sillones, mesas de luz, ropa de cama y objetos deco que transforman cada rincón del hogar.

Servicios personalizados

Casa Interior ofrece una amplia gama de servicios para satisfacer las necesidades de cada cliente. En su local y tienda online se pueden encontrar todos los productos disponibles con entrega inmediata, además de contar con opciones de mobiliario a medida, diseñado y fabricado según los requerimientos y el estilo de cada espacio.

También brindan asesorías y proyectos de diseño integral para viviendas, comercios y hoteles. Un equipo de profesionales y talleres especializados acompaña cada proceso con dedicación, asegurando resultados únicos que reflejan el bienestar y la esencia de quienes los habitan.

Dónde encontrarlos