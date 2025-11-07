La foto de Nicolás Vázquez al momento que estallaron los rumores del nuevo romance de Gime Accardi

Luego de que trascendiera que Gime Accardi está en pareja con el trapero Seven Kayne, Nicolás Vázquez publicó una llamativa imagen en su red social con la que blanqueó su presente amoroso. Su gesto no pasó desapercibido ante los ojos de sus millones de seguidores.

Nico Vázquez y Dai Fernández oficializaron su noviazgo en las redes

En los últimos días, Nicolás Vázquez y Dai Fernández fueron noticia nuevamente debido al viaje que hicieron junto con parte del equipo de Rocky, la exitosa obra musical que protagonizan en calle Corrientes. Si bien explicaron que se trataba de un viaje de trabajo, para muchos significó su primera escapada romántica tras blanquear que se están conociendo.

Antes de subir al avión, el artista se mostró enamorado y con una mejor apariencia luego de su ruptura con Gime Accardi. De hecho, accedió a hablar con los periodistas que se encontraban en el lugar y aseguró que junto a la actriz se sienten bien. Asimismo, agregó sobre esta nueva etapa que comenzaron a vivir. "Nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar", manifestó en Puro Show (eltrece).

Nicolás Vázquez

Ahora, Nicolás Vázquez fue por más y se animó a compartir su primera imagen como novios. Mediante su cuenta de Instagram y desde New York, los artistas posaron sonrientes y abrazados frente al icónico Radio City Music Hall, uno de los sitios más reconocidos de la Gran Manzana.

La flamante pareja viajó al suelo estadounidense para hacer contenido promocional de Rocky, el musical, antes de que él participe en la Rocky Run en Filadelfia. Sin embargo, este viaje también sirvió para que puedan estar juntos sin el acecho de la prensa y darle riendas sueltas a su historia de amor que recién comienza.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández

En la romántica postal, Nicolás Vázquez y Dai Fernández lucen looks matchy matchy, es decir combinados. El artista se muestra con una chaqueta negra de cuero, remera blanca y pantalón oscuro mientras que ella eligió una propuesta similar: campera puffer, top blanco y jogging negro. Estos outfits modernos estuvieron acompañados de los mismos accesorios: gafas de sol oscuras y cadenas plateadas.

Pese a que ya se sabía que estaban juntos y que esta estadía en Estados Unidos serviría para dar un paso más en su nuevo vínculo, la imagen sorprendió a muchos de los seguidores de Vázquez, ya que horas antes comenzó a circular una explosiva versión sobre la vida amorosa de Gime Accardi.

Una fotografía de la actriz junto al trapero Joaquín Cordovero, más conocido como Seven Kayne, despertó versiones de romance. El joven tiene 26 años y es uno de los referentes de la nueva generación del trap argentino. Aunque ninguno de los dos salió a aclarar si se trata de una simple amistad o de algo más, las especulaciones fueron creciendo.

Gime Accardi y Seven Kayne

De esta manera, la foto de Nicolás Vázquez junto a su nueva novia Dai Fernández al momento que estallaron los rumores del nuevo romance de Gime Accardi tomó por sorpresa a muchos de los usuarios de las redes sociales ya que ocurrió poco después de la particular publicación que hizo su ex.