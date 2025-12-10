De Pampita y Celeste Cid a Gonzalo Heredia: los famosos que marcaron tendencia en la inauguración del árbol de Navidad de Carolina Herrera

Carolina Herrera dio inicio a la temporada navideña en Buenos Aires con la tercera edición de su emblemático árbol de Navidad instalado en el Campo Argentino de Polo. El espacio se convirtió rápidamente en un punto de encuentro donde el espíritu festivo, la moda y la elegancia conviven en una experiencia abierta al público.

Un evento único que reunió a celebridades con looks increíbles

El árbol navideño de Carolina Herrera, ya convertido en un símbolo clásico de esta temporada festiva, recibió la visita de reconocidas celebridades. Entre ellas estuvieron Carolina “Pampita” Ardohain, Gonzalo Heredia, Calu Rivero, Celeste Cid, Gabi Sari, Fran Rizzaro y Junior Pisanu, quienes recorrieron el espacio, disfrutaron de las actividades y participaron de una producción especial para celebrar la llegada de la Navidad.

Una experiencia para celebrar la navidad con actividades de lujo

Durante toda la temporada navideña, quienes visiten el árbol podrán disfrutar de distintas propuestas diseñadas para vivir la Navidad con el sello distintivo de Carolina Herrera:

Shows de jazz en vivo , programados en fechas especiales durante noviembre y diciembre, que acompañan los partidos del Campo Argentino de Polo.

Sweet Bar interactivo, donde los visitantes pueden tomarse una foto junto al árbol, compartirla en redes con el hashtag oficial y completar un breve registro para participar por premios dulces en una ruleta temática.

Cuáles son los perfumes ideales para lucir esta Navidad

En el marco de esta celebración, Carolina Herrera destacó su colección de perfumes más emblemáticos, ideales para regalar durante las fiestas.

Good Girl Eau de Parfum

Una fragancia floral oriental que refleja la dualidad de la mujer moderna. Combina notas de almendra, jazmín sambac, nardo o ylang-ylang, y un fondo cálido de haba tonka y cacao. Es un perfume intenso, elegante y audaz.

Bad Boy Eau de Parfum

Una propuesta aromática amaderada que rinde homenaje al espíritu rebelde y auténtico. Su distintivo frasco en forma de rayo simboliza fuerza, valentía y una actitud sin límites.

212 VIP Rosé

Ideal para mujeres jóvenes y amantes de las noches festivas. Con notas de champagne rosado y pimienta rosa, ofrece una frescura glamorosa en un frasco rosa mate sofisticado y femenino.

212 VIP Black

Una fragancia vibrante para quienes buscan destacar. Con acordes aromáticos, ámbar y maderas, es intensa, enérgica y diseñada para quienes son el alma de la fiesta.