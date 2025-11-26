Experiencia gastronómica: cómo fue la exclusiva noche de copas en Banda

Milagros Regueira

Banda, el sofisticado restaurante situado dentro del Mâs Monumental, volvió a encender su espíritu nocturno con una nueva edición de la creativa propuesta “Noche de Copas”. En un ambiente cálido y con presencia de invitados, la propuesta combinó alta coctelería, sabores gourmet y la energía característica del espacio.

En esta ocasión, la experiencia estuvo guiada por Mauro Steinberg, quien diseñó una carta especial para la velada. Los invitados pudieron elegir entre tres cócteles, cada uno pensado para destacar la versatilidad y el estilo contemporáneo de las distintas expresiones de Beefeater.

La experiencia se acompañó con una selección de platos de Banda: empanadas especiales de carne criolla, langostinos rebozados, rabas rioplatenses, buñuelos soufflé de espinaca y un menú dulce que cerró la noche con el toque perfecto. Todo en un entorno distendido, con música suave y la calidez que caracteriza al espacio.

Propuesta de coctelería

Uno de los cócteles de la noche fue el Herbal Collins, elaborado con Beefeater London Dry, almíbar de huacatay, manzana verde, lima, sal marina y soda. Fresco, aromático y equilibrado, se convirtió en una de las opciones más elegidas para quienes buscaban sabores ligeros y herbales.

También estuvo disponible el Pinky Club, un cóctel frutal y sedoso preparado con Beefeater Pink, Lillet Blanc, almíbar de frambuesas, limón y clara de huevo. Su perfil suave y su estética llamativa lo transformaron rápidamente en uno de los favoritos de la noche.

Completando la propuesta, el Caramel Gin Twist aportó una opción más audaz, combinando Beefeater Blood Orange con almíbar de caramelo, agua tónica y un toque de romero. Dulzor, cítricos y frescura herbácea en una mezcla tan original como elegante.

Así, la Noche de Copas volvió a mostrar por qué Banda se convirtió en ese lugar del Monumental al que siempre querés volver: un espacio donde cada encuentro se transforma en una experiencia sensorial, impulsada por la creatividad detrás de la barra y una propuesta gastronómica que invita a quedarse un rato más.