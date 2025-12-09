Looks de mujeres para el verano 2026: los estilismos que van a romper la temporada

Este año, las tendencias son los colores vibrantes, cortes y texturas cómodas combinadas con sandalias mujer que realzan el estilo de la temporada. Desde la costa atlántica hasta las sierras de Córdoba, la moda en 2026 se verá como una expresión de comodidad, personalidad y libertad.

Es el momento ideal para conocer cuáles son los conjuntos que serán tendencia para estar listos para tomar el sol, porque vestirse bien siempre es el complemento de las vacaciones.

Cómo será el estilo Boheme que se va a usar

En verano, la moda argentina se enfocará en la comodidad sin dejar a un lado el estilo. Ya no hace falta tener prendas ajustadas, pues lo que destacarán serán los cortes fluidos y amplios. Las faldas maxi o midi de algodón o lino, estampados geométricos y florales, serán los aliados clave.

Al momento de seleccionar un calzado para caminar por la playa o tardes en el parque, las sandalias de plataforma o de diseño ugly chic serán una gran alternativa. Y, en el caso de pensar en un outfit que genere impacto después de ir a la playa, el crochet será protagonista, sobre todo en vestidos ligeros y tops. Se trata de una tendencia que atrae ese aire artesanal y vintage que enamora.

Cómo llevar el glamour al agua y destacar

Cada vez que el sol aprieta, es esencial ir al mar, y el vestuario acuático será el que genere un impacto en quienes observan. El traje de baño mujer de verano tendrá dos características clave en 2026: un diseño enterizo atractivo y bikinis con corte retro.

Este tipo de prendas para la playa, con cut-outs perfectamente diseñados, escotes halter y diseños fruncidos, le darán mayor estilo a la figura femenina y servirán como un body para después de ir al mar.

Por otra parte, los bikinis con tiro alto, inspirados en la época de los 50, serán quienes aporten un aire pin up y sofisticado. Entre los colores que gobiernan estarán los azules, tierra y, sobre todo, los infaltables blancos puros.

Cuáles son los accesorios que no pueden faltar este verano

No existe un look para mujer que no se pueda complementar con accesorios, por ello, en el verano de 2026, el sombrero de ala ancha, con cintas negras o de paja natural, no solamente resguardará del sol, sino que le dará ese toque extra de impacto a cualquier outfit.

Igualmente, los anteojos de sol, especialmente los de marcos audaces y grandes, con colores vibrantes, blancos y de colores, serán un must. Con respecto a las joyas, la tendencia será el mix and match con aros llamativos y collares oversize. Los bolsos de red o rafia también tendrán protagonismo, sobre todo para ir a la playa o salir de shopping a los centros comerciales.

El secreto de los looks para este verano 2026 será el empleo de accesorios con un enfoque en el estilo de cada mujer.

En general, 2026 en Argentina apunta a una moda cómoda, fluida y personalizada, especialmente en verano. La esencia será elegir prendas versátiles, que funcionen tanto de día como de noche, con solo cambiar de accesorios.