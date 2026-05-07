El momento más dulce de la Gala de Caras 2026 que emocionó a los famosos

Antonella Occhipinti

La Gala de Caras 2026 volvió a reunir a las figuras más destacadas del espectáculo, la moda y el entretenimiento en una noche marcada por el glamour. Sin embargo, más allá de los looks y las celebridades, una de las acciones que más se destacó fue la de Biznikke, que logró instalar uno de los momentos más dulces y emotivos del evento.

Durante la velada, Biznikke sorprendió a los invitados con sus distintas variedades de chocolate —Nevado, Maní, Black y Blanco— generando una experiencia que fue mucho más allá de un simple regalo. La acción conectó con la identidad y la emoción de una marca argentina que, bajo el concepto “Soy como soy”, sigue uniendo generaciones, despertando emociones a través de sabores únicos y una personalidad propia que permanece vigente en el tiempo.

El impacto fue inmediato. Muchos de los famosos presentes en la Gala de Caras compartieron recuerdos personales al recibir el chocolate, vinculándolo con momentos de su infancia como meriendas, recreos o situaciones cotidianas en familia. Siguiendo la dulzura de Biznikke, las celebrities compartieron cuál fue el momento más dulce de su vida.

“El momento más dulce de mi vida fue cuando nacieron mis hijos y también cada vez que me subo al escenario, veo a todos mis chiquitines y puedo jugar una hora y media saltando, bailando y bajo las miradas de sorpresa, de pureza total y de pura alegría”, expresó Panam.

Por su parte, Ana Rosenfeld trasladó su momento más dulce a los recuerdos de la infancia: “Cuando era chica ir al kiosco de la esquina de mi casa era pedir Biznikke, gracias por traerme recuerdos tan lindos de una época tan hermosa. Pasaron muchos años, pero la tengo muy presente”.

Este tipo de activaciones refuerzan una tendencia clave dentro del marketing de experiencias: generar conexiones auténticas con el público. En este caso, Biznikke no solo logró presencia en uno de los eventos más importantes del año, sino que también construyó un puente emocional con los invitados.

En una noche donde el glamour fue protagonista, el gesto de compartir un chocolate terminó destacándose como uno de los momentos más cálidos de la Gala de Caras 2026, confirmando que los recuerdos y las emociones son un símbolo de unión y dulzura.