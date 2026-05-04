Tickets QR que marcaron el ritmo de la Gala CARAS

La Gala CARAS volvió a reunir a las figuras más influyentes del mundo del espectáculo, la moda y el entretenimiento en una noche donde el estilo, las tendencias y los encuentros se convirtieron en protagonistas. En un entorno cuidadosamente diseñado, cada detalle acompañó una experiencia pensada para sorprender de principio a fin.

En ese contexto, los tickets QR jugaron un rol clave. La dinámica de ingreso, ágil y completamente digital, formó parte del pulso moderno del evento, alineado con una nueva manera de vivir este tipo de experiencias.

Detrás de ese sistema estuvo Tikzet, la empresa encargada de implementar los códigos QR que permitieron a los invitados acceder de forma rápida, segura y sin fricciones. Con una propuesta enfocada en la optimización de eventos, su participación aportó eficiencia y orden en uno de los momentos más sensibles de la noche: la recepción.

La gala, que se consolida año a año como uno de los eventos más esperados del calendario social, volvió a destacar por su capacidad de reunir personalidades, marcas y propuestas en un mismo espacio. La puesta en escena, la ambientación y la curaduría de invitados reflejaron el ADN de CARAS.

Así, entre flashes, looks y momentos compartidos, la edición reafirmó su lugar como un punto de encuentro donde conviven la innovación, el entretenimiento y las experiencias que marcan agenda.