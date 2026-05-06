Coris acompañó a las máximas figuras del espectáculo en la gala de Revista CARAS

En una atmósfera cargada de glamour y moda, las figuras más importantes del país, desde Valeria Mazza y Pampita hasta Moria Casán y Juana Viale, desfilaron por una espectacular alfombra roja en lo que fue el aniversario por los 33° años de la Revista CARAS. El Palacio Reconquista abrió sus puertas para recibir una de las noches más trascendentes del año.

La celebración fue seguida minuto a minuto por los espectadores a través de las pantallas de CARAS TV y YouTube, capturando la esencia de una noche repleta de encuentros memorables. Personalidades como Laurita Fernández, Agustina Casanova y Esteban Lamothe, entre otros, se unieron al brindis en el emblemático palacio porteño, participando de una fiesta que no sólo honró la trayectoria de la revista, sino que también generó momentos que quedarán grabados en la memoria colectiva.

Protección y confianza: la apuesta de Coris en la gran noche de CARAS

En este marco de exclusividad, Coris, empresa líder dedicada a la asistencia al viajero, acompañó la Gala de Caras 2026 acercando su propuesta desde el mundo de los seguros a un entorno de disfrute y celebración. Con su logo presente en la pantalla principal del evento, la marca reforzó su posicionamiento asociando los conceptos de protección y confianza a una de las noches más destacadas del espectáculo argentino.

La participación de la firma contó con la presencia de sus referentes regionales, quienes destacaron el valor estratégico de esta alianza. Pilar Lozano, CEO del Grupo Coris en Latinoamérica, expresó: “Muy feliz de que Coris pueda apoyar a CARAS, siempre hemos sido aliados importantes y es fundamental para nosotros llegar al consumidor final a través de CARAS”. Por su parte, Francisco Rodrigo, Director Comercial Regional, señaló: “Es un evento importante y con mucha historia. Estar presentes para el público y para el pasajero final lo valoramos mucho”.

De esta manera, Coris reafirmó su compromiso con la excelencia, demostrando que la seguridad y el respaldo son los mejores aliados incluso en los momentos de mayor brillo y distinción.