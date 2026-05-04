Lidherma, el universo beauty que elevó la experiencia en la Gala CARAS

La Gala CARAS volvió a reunir a las figuras más destacadas del mundo del espectáculo, la moda y el entretenimiento en una noche donde cada detalle estuvo pensado para crear una experiencia única, desde la ambientación hasta la selección de marcas presentes.

En ese marco, el universo beauty tuvo un protagonismo especial de la mano de Lidherma. La marca formó parte activa de la experiencia, integrándose a la dinámica del evento con propuestas que acompañaron a los invitados durante toda la velada.

Con una fuerte identidad dentro del skincare profesional, Lidherma se destacó por acercar productos especialmente seleccionados, pensados para el cuidado de la piel y alineados a las tendencias actuales de bienestar y belleza consciente. Su presencia no solo sumó valor a la experiencia, sino que también reforzó su posicionamiento dentro de un público afín al mundo lifestyle.

Referente en el desarrollo de cosmética científica en Argentina, la marca continúa apostando a la innovación y a la calidad, combinando investigación, tecnología y conocimiento dermatológico para ofrecer soluciones integrales.

En una gala donde conviven moda, tendencias y experiencias, Lidherma logró consolidarse como uno de los grandes protagonistas de la noche, reafirmando el lugar del skincare como parte esencial del universo beauty contemporáneo.