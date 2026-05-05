Gala CARAS 2026: Intensamente Catering llevó la experiencia gastronómica a otro nivel

Nina Di Sebastiano Ricciardi

La Gala CARAS 2026 volvió a consolidarse como uno de los encuentros más destacados del calendario social, reuniendo a figuras, marcas y referentes en una noche donde cada detalle fue cuidadosamente pensado. En ese universo de experiencias, el catering tuvo un rol central: no solo acompañó el evento, sino que lo elevó.

De la mano de Intensamente Catering, la propuesta gastronómica se integró de manera orgánica al espíritu de la velada. Con una mirada contemporánea y estética, la marca diseñó una experiencia que combinó presentación, dinámica de servicio y una identidad visual alineada con el tono sofisticado del evento.

Más allá de la oferta gastronómica, el diferencial estuvo en el concepto: cada bocado fue pensado como parte de una narrativa que acompañaba el recorrido de los invitados. El formato, ágil y elegante, permitió que la experiencia fluya entre el networking, el disfrute y la puesta en escena general.

Con presencia en eventos de gran escala, Intensamente Catering reafirma su posicionamiento dentro del segmento premium, apostando por propuestas personalizadas y una ejecución cuidada en cada instancia. Su participación en la Gala CARAS no solo responde a una demanda logística, sino a una búsqueda estética y conceptual que define el pulso actual de este tipo de celebraciones.

Así, en una noche donde todo se comunica, el catering se convirtió en un protagonista silencioso pero clave, consolidando la idea de que la gastronomía ya no es un complemento, sino una parte esencial de la experiencia integral de un evento.

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