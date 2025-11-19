Hotel Madero celebra 20 años con “Madero Experience N20”, su exclusiva Fragancia Aniversario

En el marco de sus 20 años, Hotel Madero creó su fragancia Madero Experience N°20, celebrando dos décadas de historia, estilo y excelencia. El lanzamiento del perfume se realizó en conjunto con una guía turística de Buenos Aires que se presentó mediante una experiencia exclusiva para influencers y prensa.

El evento: un paseo con sentidos

El encuentro comenzó en el lobby del hotel, donde los invitados recibieron un café y patisserie de Rëd Boutique en su formato take away para disfrutar durante el paseo en el bus rojo.

Entre fotos y selfies, el bus recorrió locaciones cercanas al hotel, cuyos aromas inspiraron la creación de Madero Experience N°20.

Los invitados regresaron al hotel para disfrutar de un cocktail con dj en vivo, vinos Tilia Orgánico, una artista interviniendo cada frasco con sus iniciales y stands con ambientaciones olfativas para descubrir cada nota de composición.

La fragancia: 20 años, aromas que cuentan una historia

La esencia fue desarrollada especialmente para conmemorar los 20 años de Hotel Madero, inspirada en su identidad: elegancia, sofisticación y modernidad.

Cuenta con una pirámide olfativa de la familia oriental cuidadosamente equilibrada entre notas frescas de salida: bergamota, lirium y cilantro; notas de corazón: manzana, amber y vainilla; y un fondo duradero: haba tonka, ámbar gris y notas amaderadas.

La guía turística: Hotel Madero, más que una experiencia

En sintonía con la fragancia se relevó una guía turística exclusiva que invita a los viajeros a descubrir Buenos Aires a través de sus aromas. La guía presenta los barrios de Puerto Madero, San Telmo, La Boca, Casco histórico, Distrito financiero, Recoleta y Palermo destacando en cada uno sus notas olfativas distintivas, junto con atractivos, descripciones históricas y datos culturales.

Así, la experiencia del perfume trasciende y se transforma en un viaje sensorial por la ciudad.

Colaboraciones

Vinos orgánicos : @tiliaorganico

DJ : @laugarbin

Bus : @grayline_arg

Arte: @huellasenflor

Hotel Madero

Rosario Vera Peñaloza 360, Puerto Madero, CABA.

IG: @hotelmadero

IG: @redrestoandlounge

www.hotelmadero.com

Red Boutique