viernes 21 de noviembre del 2025
En vivo
EMPRESAS Y PROTAGONISTAS 19-11-2025 12:04

Hotel Madero celebra 20 años con “Madero Experience N20”, su exclusiva Fragancia Aniversario

Un evento único combinó la experiencia sensorial del perfume aniversario con un paseo guiado por puntos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires.

Hotel Madero
El Hotel Madero presentó su fragancia aniversario “Madero Experience N°20” con una experiencia sensorial que combinó un recorrido por Buenos Aires y un exclusivo cocktail en Puerto Madero. | Hotel Madero

En el marco de sus 20 años, Hotel Madero creó su fragancia Madero Experience N°20, celebrando dos décadas de historia, estilo y excelencia. El lanzamiento del perfume se realizó en conjunto con una guía turística de Buenos Aires que se presentó mediante una experiencia exclusiva para influencers y prensa. 

El evento: un paseo con sentidos 

El encuentro comenzó en el lobby del hotel, donde los invitados recibieron un café y patisserie de Rëd Boutique en su formato take away para disfrutar durante el paseo en el bus rojo. 

Entre fotos y selfies, el bus recorrió locaciones cercanas al hotel, cuyos aromas inspiraron la creación de Madero Experience N°20.

Los invitados regresaron al hotel para disfrutar de un cocktail con dj en vivo, vinos Tilia Orgánico, una artista interviniendo cada frasco con sus iniciales y stands con ambientaciones olfativas para descubrir cada nota de composición.

La fragancia: 20 años, aromas que cuentan una historia 

La esencia fue desarrollada especialmente para conmemorar los 20 años de Hotel Madero, inspirada en su identidad: elegancia, sofisticación y modernidad. 

Cuenta con una pirámide olfativa de la familia oriental cuidadosamente equilibrada entre notas frescas de salida: bergamota, lirium y cilantro; notas de corazón: manzana, amber y vainilla; y un fondo duradero: haba tonka, ámbar gris y notas amaderadas. 

Hotel Madero

La guía turística: Hotel Madero, más que una experiencia 

En sintonía con la fragancia se relevó una guía turística exclusiva que invita a los viajeros a descubrir Buenos Aires a través de sus aromas. La guía presenta los barrios de Puerto Madero, San Telmo, La Boca, Casco histórico, Distrito financiero, Recoleta y Palermo destacando en cada uno sus notas olfativas distintivas, junto con atractivos, descripciones históricas y datos culturales. 

Así, la experiencia del perfume trasciende y se transforma en un viaje sensorial por la ciudad.

Hotel Madero

Colaboraciones

  • Vinos orgánicos: @tiliaorganico 

  • DJ: @laugarbin 

  • Bus: @grayline_arg 

  • Arte: @huellasenflor

Hotel Madero

  • Rosario Vera Peñaloza 360, Puerto Madero, CABA. 
  • IG: @hotelmadero
  • IG: @redrestoandlounge
  • www.hotelmadero.com 

Red Boutique

  • Juana Manso 1681, Puerto Madero, CABA. 
  • [email protected] 
  • Cel 1155135192 
  • Tel (54 11) 5776-7617 
  • IG: @redboutiquemadero
EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en