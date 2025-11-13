Big Smoke 2025: Vuelta Abajo celebró su aniversario con una experiencia multisensorial

El Big Smoke 2025 marcó un antes y un después en la historia de Vuelta Abajo, el social club que desde hace dos décadas impulsa la cultura del puro en Argentina. Esta edición especial celebró los 20 años de la marca con una propuesta inédita, donde el arte y los sentidos se unieron en una experiencia única.

La celebración se llevó a cabo en un entorno especialmente ambientado para la ocasión, el Piso 15 de Sky Bar, donde la tradición y la innovación convivieron en perfecta armonía. Los invitados recibieron una selección exclusiva de puros artesanales.

El corazón de la noche fue la Cigar Experience, donde los invitados degustaron una cuidada selección de etiquetas que incluyó Vuelta Abajo Aniversario 660, Francisco de Miranda Bordó Gigante, Inka Short Filler Bombazo, Macanudo Hyde Park Connecticut y Montecristo Media Corona. En el sector VIP, la experiencia se amplió con la exclusiva Montecristo Edmundo, elegida por su perfil aromático y evolución en fumada, ideal para acompañar los maridajes premium de la noche.

La gastronomía también fue protagonista de la noche. Un menú diseñado especialmente para el aniversario, en formato de cóctel bandejeado con ocho pasos gourmet, ofreció maridajes que exaltaron los aromas y matices de los cigarros seleccionados, acompañados por destilados de alta gama y coctelería de autor.

Durante la velada, los invitados fueron parte de una experiencia inmersiva y multisensorial a través de un formato “silent experience”, cada asistente pudo elegir su recorrido y disfrutar del line up de DJs en vivo.

Además, un espacio VIP reunió a un público selecto en un ambiente de distinción y confort, donde las marcas asociadas a Vuelta Abajo realizaron activaciones exclusivas. Este sector fue diseñado para generar experiencias diferenciales y potenciar la visibilidad de los partners que acompañaron los 20 años del club.

Con esta edición aniversario, el Big Smoke reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario social argentino. Más que una celebración, fue un homenaje a un legado, una comunidad y una pasión que durante dos décadas han definido la identidad de Vuelta Abajo como sinónimo de calidad, sofisticación y cultura del puro.