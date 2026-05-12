Guacamole Eventos: Mucho más que una productora, una "Energía" que contagia

1. ¿Cómo nació la idea de Guacamole? Nuestra historia empezó de una manera muy genuina: con las animaciones infantiles. Ahí fue donde aprendimos lo más importante, que es el manejo de la alegría y los tiempos de una celebración. Con el tiempo, sumamos el pochoclo y el algodón de azúcar porque sentimos que faltaba recuperar esa mística nostálgica de los aromas que nos hacen felices. Esa evolución nos llevó naturalmente a convertirnos en una productora integral, porque entendimos que podíamos trasladar esa misma magia y cuidado a eventos de máxima escala.

2. En un mercado competitivo, ¿cuál es su diferencial? Sin dudas, la "Energía Guacamolera". Nosotros no entramos a un evento como una empresa estructurada; entramos con una onda especial. El diferencial es que trasladamos disfrute y relax. El cliente nos elige porque sabe que nosotros nos cargamos la buena onda al hombro para que la vibración de la fiesta sea única. Queremos que el agasajado se sienta un invitado más y que pueda disfrutar realmente de su momento.

3. ¿Qué tipo de eventos suelen cubrir? Nos movemos en mundos muy diversos. Un día estamos en la fiesta de fin de año de Telefe o en los festejos de amigos de la casa como Wanda Nara o L-Gante, y al otro estamos en un jardín armando algo súper íntimo. No tenemos un molde: nos sentamos, escuchamos la locura que tiene el cliente en la cabeza y le damos forma. Ya sea para miles de personas o para un grupo reducido, nuestra entrega y nuestra energía son siempre las mismas.

4 y 5. Un equipo que se siente familia Para nosotros, el equipo es una comunidad que crece cada día. No buscamos simplemente colaboradores, buscamos personas con "chispa" que entiendan el valor de una sonrisa y del agasajo. Esto incluye a nuestro staff, a los clientes y hasta a los colegas de otras empresas, como @mibruluthieventos que se dedica a toda la parte mobiliaria. Si nosotros la pasamos bien trabajando y hay buena vibra

entre todos, eso se nota en el aire y la fiesta sale mucho mejor. Cada día somos más integrantes en esta "familia guacamolera".

6. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje en eventos de tanta exposición? Estar presentes en lugares con tanta visibilidad o con figuras conocidas nos enseñó que la clave es la confianza. El mayor desafío no es solo que todo salga impecable, sino lograr que el clima sea de disfrute total a pesar de la magnitud del evento. Aprendimos a resolver lo que sea por detrás para que nada opaque el momento del agasajado; nuestra misión es que el cliente esté relajado.

7. La importancia de la estética y lo visual Nos encanta que todo entre por los ojos, pero desde un lugar cálido, como parte del cariño que le ponés al invitado. Cuidamos cada detalle visual para que el lugar sea un escenario lindo donde la gente tenga ganas de sacarse fotos y compartir, pero siempre manteniendo esa esencia auténtica que nos define.

8. En relación a la pastelería, ¿quién es la persona encargada? De nuestra pastelería se encarga Amarillas Cakes (@sofia.pgourmet). Ella aporta esa impronta artesanal y detallista que complementa perfectamente nuestra propuesta, logrando que el sector dulce sea una experiencia de disfrute más dentro del evento.

9. ¿Cómo ven la evolución del rubro en Argentina? Vemos que la gente busca volver a lo humano. La tendencia es la calidez y la personalización. En un mundo tan digital, el evento físico hoy tiene que ser un refugio de conexión real. Guacamole pisa fuerte ahí porque no vendemos estructuras armadas, vendemos momentos donde la gente se siente contenida, se ríe y la pasa bien de verdad.

10. La esencia de Guacamole en una frase Nuestra máxima es: "Hacemos todo para que vos no tengas nada que hacer más que disfrutar". Queremos que nos entreguen su sueño y se olviden de todo, que vivan su fiesta con el corazón lleno y la tranquilidad de que nuestra energía está ahí cuidando cada detalle.

Contacto: +54 9 11 3952-2536

Instagram: @guacamole_eventos https://www.instagram.com/guacamole_eventos?igsh=dDM0a3p6NG1yczg2