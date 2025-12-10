Hotel Madero presenta sus propuestas de lujo para celebrar Navidad y Año Nuevo con gastronomía de alta gama

El Hotel Madero de Puerto Madero se prepara para recibir las fiestas de fin de año con una serie de experiencias diseñadas para la sofisticación, el buen gusto y el máximo relax. Lejos del estrés de la organización, la propuesta del hotel se centra en celebraciones culinarias de alto nivel en Rëd Restó & Lounge, combinadas con packs de estadía para vivir una experiencia completa de Nochebuena y Año Nuevo en sus instalaciones. Para quienes prefieren disfrutar en casa sin renunciar a la calidad, la pastelería y la cocina de autor de Rëd Boutique se ofrecen en formato takeaway, asegurando que la única preocupación sea brindar por el 2026.

Navidad: cenas, packs y el sabor de la Nochebuena

Para la víspera de Navidad, Rëd Restó & Lounge diseñó una cena especial de cinco pasos. Esta experiencia culinaria combina sofisticación y el tradicional espíritu navideño, y estará acompañada por una selección de vinos y espumantes de Rutini Wines. La velada incluirá la presencia de Santa Claus en vivo y entrega de regalos. El costo de esta cena es de USD180 por persona, con una tarifa reducida para menores de 12 años de USD110. Las reservas se gestionan por teléfono al 5776-7652, WhatsApp al 11 5863-9485 o vía e-mail a [email protected]. Es importante destacar que los cupos están sujetos a disponibilidad, son no reembolsables y el precio promocional es para compras realizadas hasta el 15/12 o hasta completar los 180 cubiertos.

Box Navidad

Para quienes deseen un regalo especial, la Box Navidad incluye: caja de macarons x 8, caja de alfajores caseros x 6, pan dulce de 250 gr, caja de bombones, cookies, maní bañado en chocolate y botella de vino de 375 ml.

Precio: $89.400

Escapada de Nochebuena para vivir la experiencia completa

Quienes deseen extender la celebración pueden optar por los packs con estadía del Hotel Madero. Estas propuestas incluyen alojamiento para dos personas en habitación Superior, la cena de Nochebuena en Rëd Restó & Lounge con Santa Claus y regalos, y el desayuno Madero al día siguiente. Además, se añade un beneficio del 15% de descuento en servicios de Madero Spa. Pack de 1 noche USD456+IVA, pack de 2 noches USD636+IVA, vigencia hasta el 15/12 o hasta completar 180 cubiertos. Las reservas deben realizarse al teléfono 5776-7700, WhatsApp 11 5513-5133 o e-mail [email protected], y están sujetas a las mismas condiciones de disponibilidad y compra anticipada (hasta el 15/12 o 180 cubiertos).

Año nuevo: gourmet, música y brindis exclusivo

Cena de Año Nuevo con show y Open Bar

Para despedir el año, la cena especial iniciará con un trago de bienvenida, seguido de un menú de cinco pasos. La noche estará animada por un show en vivo, DJ set y Open Bar, e incluye vinos seleccionados de Catena Zapata. El valor en Rëd Restó es de USD220 por persona, menores de 12 años USD150. En Rooftop USD340 por persona.

Las reservas deben hacerse contactando al 5776-7652 (teléfono), 11 5863-9485 (WhatsApp) o [email protected] (e-mail). La promoción de precios es válida hasta el 15/12 o hasta agotar 120 cubiertos.

Escapada de Año Nuevo para un inicio de 2026 inolvidable

El Hotel Madero invita a vivir la llegada del 2026 con packs de estadía de lujo. La propuesta incluye alojamiento de dos o tres noches en habitación Superior, la cena de celebración de Año Nuevo, y un beneficio del 15% de descuento en servicios de Madero Spa, además de una botella de espumante para el brindis. Los precios varían según la duración y el lugar de la cena: Pack 2 noches USD1037+ IVA (Rëd), USD1201 + IVA (Rooftop), Pack 3 noches USD1354 + IVA (Rëd), USD1531 + IVA (Rooftop), vigencia hasta el 15/12 o hasta alcanzar 120 cubiertos. Las reservas se toman por teléfono 5776-7700, WhatsApp 11 5513-5133 o e-mail [email protected], también sujetas a la misma condición de compra anticipada (hasta el 15/12 o 120 cubiertos).

RËD BOUTIQUE: el sabor de la alta cocina en casa

Rëd Boutique, el exclusivo servicio de takeaway de Hote Madero, permite llevar la calidad de la alta cocina a la mesa familiar. El menú festivo incluye clásicos como pavita, matambre y cochinillo rellenos, vitel toné y ensaladas. A esto se suma la reconocida pastelería de la casa, con opciones como lingotes, mini fraisier, tarteletas, bombones, macarons y pan dulce. También ofrece su Box Navidad ideal para compartir, con un valor de $89.400 incluye confituras artesanales, clásicos dulces de temporada y una botella de vino para brindar.

Rëd Boutique es, sin dudas, la opción ideal para quienes buscan saboresy aromas gourmet para disfrutar en el hogar. Los pedidos se gestionan por WhatsApp al 1155135192 o por teléfono al (54 11) 5776-7617, con opciones de retiro y delivery a domicilio.

Ya sea optando por la sofisticación garantizada de las cenas de Rëd Restó & Lounge, el relax completo de las Escapadas con estadía incluida o la calidad gourmet del servicio Rëd Boutique en la comodidad del hogar, el Hotel Madero se posiciona como la alternativa indiscutible para quienes buscan delegar la organización de las fiestas. La combinación de una propuesta gastronómica de primer nivel, el marco de lujo en Puerto Madero y las opciones de packs con beneficios exclusivos en el Spa, aseguran que tanto la Navidad como la llegada del 2026 sean celebraciones sin preocupaciones, marcadas por el placer y la distinción.