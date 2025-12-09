Roberto García Moritán confirmó su separación y habló de su supuesto nuevo romance

Una vez más, el nombre de Roberto García Moritán vuelve a sonar fuerte en el mundo del espectáculo. La ex pareja de Pampita, y padre de Anita García Moritán, confirmó su separación de Priscila Crivocapich y habló de los rumores sobre un posible romance con Gisela Dulko.

Roberto García Moritán confirmó su separación

Tras muchos rumores que se sucedieron en las últimas semanas, Roberto García Moritán finalmente confirmó su separación de Priscila Crivocapich. Si bien no dio motivos ni mayores explicaciones, no dejó ningún tipo de dudas sobre que su presente al lado de la periodista ya se había terminado.

Roberto García Moritán.

Fue Pochi, la creadora de Gossipeame, quien se comunicó directamente con la ex pareja de Pampita y le preguntó por lo que se estaba diciendo. Él, muy amable y dispuesto, le respondió: “Sí, nos separamos”.

Inmediatamente, el político agregó que no se encontraba con Gisela Dulko, nuevamente con un mensaje fue tan escueto como aclaratorio. Cabe recordar que Ángel de Brito había dado esa información el pasado fin de semana.

Roberto García Moritán confirmó su separación y negó la relación con Gisela Dulko.

La desmentida de Priscila Crivocapich

Cuando la noticia sobre la separación empezó a circular, la propia Priscila Crivocapich se había encargado de desmentirla. Ante la pregunta directa, esgrimió que no le gustaba hablar de su vida privada, aunque todavía seguía en pareja con el padre de la hija de Pampita. Una respuesta que hoy quedó totalmente invalidada.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich.

De esta manera, Roberto García Moritán confirmó su separación de Priscila Crivocapich y negó cualquier tipo de romance con Gisela Dulko. Solo el tiempo dirá si esta negativa se mantiene o si, al igual que sucedió con la palabra de la periodista, y tantos otros ejemplos en el mundo del espectáculo, finalmente termina quedando desactualizada.