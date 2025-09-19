"Buenos Aires Fashion Sunset": un atardecer de moda, arte y celebrities frente al río con Pampita como invitada de lujo

El Buenos Aires Fashion Sunset, evento creado, producido y conducido por Leo Saleh, que se ha consolidado como uno de los encuentros fashionistas más importantes en el país y el exterior, tendrá su cita en Malloys Costanera (Av. Costanera Rafael Obligado 1291, Punta Carrasco, CABA), un escenario frente al río que promete ser testigo de momentos únicos y fotos memorables, junto a Pampita como invitada de lujo.

Alfombra roja y cocktail: glamour en cada detalle

El evento dará inicio con una exclusiva alfombra roja, donde invitados y personalidades del mundo de la moda desplegarán su estilo y sofisticación ante los flashes de fotógrafos y cámaras. Luego, los asistentes disfrutarán de un elegante cocktail, con una propuesta gastronómica de primer nivel que incluye vinos selectos, tragos innovadores y exquisiteces que deleitarán todos los sentidos. Cada detalle está pensado para crear una experiencia única, combinando moda, arte y momentos de encuentro en un ambiente cargado de glamour.

Pampita, invitada de lujo que iluminará la velada

La reconocida modelo y conductora Pampita se sumará al evento como invitada especial, aportando su carisma y elegancia inigualables. Su presencia promete elevar la noche a otro nivel, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por los asistentes. Con su estilo sofisticado y glamour natural, Pampita será, sin dudas, un verdadero ícono de la experiencia que esta edición busca ofrecer.

Carolina Ardohain ya participó de "Rosario Fashion Sunset Deluxe Edition", y fue un éxito total.

Vero de la Canal, cierre de impacto

El broche de oro estará a cargo de Vero de la Canal, quien desplegará su estilo glamoroso y teatral, con siluetas, texturas y volúmenes que prometen deslumbrar. Su presencia asegura un final espectacular, dejando a los invitados con una sensación de sofisticación y elegancia inolvidable. Vero, ya participó del "Rosario Fashion Sunset" en su edición de Marzo.

Floppy Tesouro, glamour y frescura

La modelo y actriz Floppy Tesouro brillará con su marca de bikinis MUR, mostrando diseños frescos, audaces y llenos de sensualidad. Floppy aporta energía positiva, carisma y estilo propio a la pasarela, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del desfile.

Leo Saleh & Hernán Drago, conducción con química

La conducción estará a cargo de Leo Saleh, creador y productor del Fashion Sunset, junto a Hernán Drago, modelo y referente de televisión, con quien ya compartió varias ediciones. La dupla aporta carisma, profesionalismo y elegancia, y se consolidó como un sello distintivo de cada jornada.

Marcas nacionales e internacionales en pasarela

El desfile reunirá a marcas argentinas consagradas y diseñadores emergentes que pisan fuerte en la industria, junto a talentos internacionales que aportan innovación y creatividad. Fashion Sunset se consolida como un espacio de referencia, donde la moda local y global se encuentran en un mismo escenario.

Arte en vivo

Además de moda, como en cada edición, contará con arte en vivo a cargo de Eze Wasser, quien realizará performances y creaciones durante el evento, integrando la pasarela con la expresión artística contemporánea. Pintura, performance y experimentación visual en tiempo real convertirán el espacio en un laboratorio creativo, ofreciendo a los invitados una experiencia multisensorial única.

Gastronomía y experiencias de sabor

La experiencia del Fashion Sunset va más allá de la pasarela. Los invitados disfrutarán de una selección de vinos premium, tragos exclusivos y gastronomía de alto nivel, que complementan la velada y convierten cada momento en un deleite para los sentidos. El cocktail previo al desfile será una oportunidad para socializar, brindar y disfrutar de sabores únicos, mientras la música y la ambientación crean una atmósfera sofisticada y relajada frente al río.

Un tour de moda que recorre ciudades y fronteras

Tras Buenos Aires, el Fashion Sunset seguirá su recorrido por distintas ciudades del país y el mundo:

Salta → Viernes 7 de noviembre, con Benito Fernández como protagonista de la pasarela (En la cima del cerro San Bernardo - El Baqueano).

Rosario → Domingo 21 de noviembre, con Claudia Arce cerrando la cita local. (En el exclusivo salón frente al Paraná Villa Margherita)

Punta del Este → Enero 2026, en plena temporada de verano. (en uno de los paradores más top del este)

Miami → 2026, llevando el glamour argentino a nivel internacional. (en una rooftop exclusiva en Brickell)

Moda, lifestyle, arte y experiencias únicas

Cada edición combina moda, música, gastronomía, vinos, tragos y momentos que trascienden la pasarela. Los invitados disfrutan de un espacio donde la moda se siente, se vive y se comparte: alfombra roja, fotos, cócteles, arte en vivo y encuentros con diseñadores forman parte de la experiencia completa.

Con el sello de Leo Saleh, Fashion Sunset se consolidó como un evento de referencia en moda, arte y glamour, que conecta tendencias locales e internacionales, celebridades y público selecto, convirtiéndose en un clásico imperdible del calendario fashionista.

Fashion Sunset 2025 será la cita social y fashionista más esperada del año: un atardecer de lujo, tendencias, arte, sabores y estrellas frente al río.