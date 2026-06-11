Entramos al nuevo estudio de Zaira Nara: ventanales XLL, súper iluminación y minimalismo

Más allá de ser una de las modelos más importantes del país con proyección internacional, Zaira Nara consolidó una faceta en el mundo empresarial. Desde abril de 2019, la menor de las hermanas Nara viene consolidándose como empresaria tras lanzar su propia línea de cosméticos y productos del cuidado estético femenino. En este marco, presentó detalles en sus redes sociales de lo que será su nuevo estudio: un espacio pensado desde la estética minimalista, con amplios ventanales y una súper iluminación.

Así es el nuevo showroom de Zaira Nara

A través de las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, Zaira Nara mostró los avances de un proyecto que la tiene sumamente emocionada: la creación de su propio estudio. Con cámara en mano, la experta fashionista logró llevar a cabo el sueño de tener un espacio propio donde poder materializar su unidad de negocios.

Zaira Nara | Instagram

“Mi nuevo estudio ya tiene luces”, escribió mientras filmaba el interior del inmueble. En la primera toma aparece ella frente a un espejo estilo camarín de Hollywood rodeado de lamparitas intercaladas con luces frías y cálidas. El mismo está colgado sobre una pared blanca junto a una réplica idéntica. Debajo, se ubica una tabla de madera en color blanca también que oficia de mesada beauty y a un costado, una pequeña estantería flotante para colocar productos o piezas ornamentales.

Asimismo, para facilitar la comodidad de quienes utilicen ese espacio, agregó tomacorrientes y teclas de luz añadidos de manera armónica y sin alterar la línea minimalista de la ambientación. Estos detalles no solo aportan practicidad al día a día, sino que también reflejan una planificación cuidadosa orientada a combinar diseño y funcionalidad.

Nuevo estudio de Zaira Nara | Instagram



El proceso de construcción del nuevo estudio de Zaira Nara

Luego de mostrar este rincón glam, Zaira Nara realizó una toma panorámica del detrás de escena. En las imágenes se ve como este proyecto de local todavía se encuentra en obra debido a la presencia de albañiles, maquinarias y materiales para la fabricación, ya que es parte del plan arquitectónico de su hogar. Mezcladora, cables de luz, cajas de diversos tamaños, una escalera desplegada, numerosos tachos de pintura conforman el paisaje, anticipando la apertura de un espacio que comienza a tomar forma. En este marco, el sonido ambiente refleja un escenario en el que todavía se está trabajando para ultimar detalles.

La obra en construcción del nuevo estudio de Zaira Nara | Instagram

Otro de los detalles que llamó la atención fueron los amplios ventanales de marcos negros y vidriados de estilo industrial, equipados con puertas de apertura total. Este tipo de aberturas no solo potencia la entrada de luz natural y favorece la ventilación de los ambientes, sino que también aporta un diseño moderno y funcional que se integra a la perfección con la estética del espacio.

En el techo, incorporó un sistema de iluminación que combina luces cálidas y frías, generando distintos efectos y aportando personalidad a cada sector del espacio. A su vez, la presencia de tonos neutros y una paleta dominada por el blanco refuerzan la sensación de amplitud, luminosidad y sofisticación, una tendencia que se encuentra entre las más elegidas por quienes buscan crear ambientes modernos, elegantes y atemporales.

De esta manera, Zaira Nara mostró con orgullo los avances de su nuevo estudio, un espacio concebido para potenciar la creatividad y dar vida a nuevos proyectos. Aunque la obra aún no está finalizada, cada detalle deja entrever el estilo moderno y funcional que caracterizará al futuro espacio de trabajo, reflejando la impronta sofisticada y moderna que la modelo elige para habitar cada uno de sus espacios.