Más allá de la comida: la filosofía que distingue a Intensamente Catering

"Después de años haciendo eventos descubrimos que la receta más importante de Intensamente no lleva harina, manteca ni especias. Y tampoco aparece en ninguno de nuestros menús."
Al principio pensábamos que nuestro trabajo era cocinar rico y que todo saliera impecable. Hoy sabemos que lo más importante de lo que hacemos va mucho más allá de la comida.
"Detrás de cada mensaje o llamada que recibimos para pedir un presupuesto, hay una historia que alguien quiere festejar." Con el tiempo nos dimos cuenta de que la comida, aunque es el corazón de lo que hacemos, no es lo único que buscan quienes nos eligen. "La gente no nos contrata solo para resolver la comida. Nos contratan para poder desligarse, disfrutar y estar presente en un momento importante."
Hay algo que nos sigue pasando después de cada evento. Cuando todo termina y empezamos a guardar las últimas cosas, solemos encontrarnos con la persona que organizó la celebración. Y muchas veces escuchamos la misma frase: "Gracias, pude disfrutar." Y aunque parezca algo simple, para nosotras significa muchísimo.
"La gastronomía tiene algo hermoso: reúne personas."
Reúne amigos que hacía tiempo no se veían, familias alrededor de una mesa, equipos de trabajo celebrando un objetivo cumplido y personas que decidieron hacerse un espacio para compartir.
Con los años dejamos de ver solamente bandejas, mesas y cantidades de invitados. Empezamos a ver historias. Y ahí supimos cuál es la receta más importante de Intensamente. "Está hecha de escucha, dedicación y de entender que cada evento es importante para quien lo organiza."
Quizás por eso seguimos sintiendo la misma emoción cada vez que llega una nueva consulta. Y porque después de todos estos años seguimos creyendo lo mismo: "La mejor parte de nuestro trabajo no es servir comida. Es ser parte de momentos que merecen ser recordados."
11 4705-4263
IG: @intensamentecatering