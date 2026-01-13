KANKAY redefine la precisión en la cocina: el salto al acero inoxidable y la expansión de un fenómeno federal

En el mundo de la gastronomía, existen materiales que cuentan historias. Si el hierro es sinónimo de potencia y cocciones largas al calor de las brasas, el acero inoxidable es el lenguaje de la precisión y el control térmico absoluto. Bajo esta premisa, KANKAY, la marca argentina que se convirtió en referente de los "materiales nobles", comenzó el 2026 expandiendo su universo con el lanzamiento oficial de su primera línea de acero inoxidable profesional.

Sin embargo, esta nueva colección no llegó para reemplazar al hierro, sino para complementarlo en la cocina cotidiana. "El hierro es potencia e inercia térmica; el inoxidable es respuesta inmediata y control exacto del calor. Son dos aliados distintos según la técnica que se busque", resumió Federico Schaer, socio cofundador de la firma.

Tecnología de triple fondo y salud en el plato

La apuesta técnica de KANKAY se centra en la composición 18/8 (18% cromo y 8% níquel), lo que asegura una resistencia superior a la corrosión y la máxima seguridad alimentaria. El diferencial clave es su triple fondo con núcleo de aluminio de alta densidad, una tecnología que distribuye el calor de forma uniforme, eliminando los puntos calientes y optimizando el consumo de energía en cocinas a gas, eléctricas, vitrocerámicas o de inducción.

Además, en un contexto donde el consumidor busca opciones más saludables, estas piezas destacan por ser libres de químicos y recubrimientos como el teflón (sin PFAS / PFOA), permitiendo desarrollar el famoso fond (el dorado de fondo de cocción) tan valorado por chefs para potenciar sabores.

KANKAY desembarcó en Mar del Plata: el local exclusivo de la marca en "La Feliz" invita a descubrir la nobleza del hierro y el acero en plena temporada veraniega

Expansión: del mundo online a los locales exclusivos

El crecimiento de la marca refleja un cambio de hábito en los argentinos: el regreso a los materiales "reales" y duraderos. Lo que nació como un negocio 100% online, hoy se consolida con una fuerte presencia física. Tras la apertura de su primer local en San Isidro, KANKAY sumó dos franquicias: una en Recoleta y, recientemente, desembarcó en Mar del Plata, acompañando el pulso de la temporada veraniega.

Oportunidades de temporada: Summer Sale

Para celebrar este lanzamiento, la marca impulsa durante enero y febrero su Summer Sale, una oportunidad para renovar el equipamiento gastronómico con descuentos de hasta el 45% y 3 cuotas sin interés. Entre las propuestas destacadas se encuentran los sets de sartenes inoxidables y los clásicos kits carbonados, pensados como "regalos que duran toda la vida".