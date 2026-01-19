Pasarela Solidaria Punta Late por la Vida brilló en Jean Clevers a beneficio de CEREMA

La Productora Internacional Sol Miranda realizó un imponente desfile marco natural de los jardines del Hotel Jean Clevers, se realizó una nueva edición de Pasarela Solidaria Punta Late por la Vida, a beneficio de CEREMA. El evento fue conducido por Eunice Castro, con producción ejecutiva de Mirian Botello.

Eliana Constantini y Presidente de Cerema Gustavo Borthagaray. Fotografía: @richard.sosa1

Diseñadores de Argentina, Uruguay, Paraguay y Dubái presentaron creaciones de alta costura en una pasarela única que recorrió puentes, jardines y lagos del emblemático hotel, ante la presencia de invitados especiales y numeroso público. El desfile fue transmitido en vivo para Uruguay y Argentina.

Soraya Bittar Diseñadora Paraguay y modelo Alexhia Bertemus. Fotografía: @richard.sosa1

Charo By Celeste Romero, Julieta Paris. Fotografía: @richard.sosa1

Mirian Botello, Productora ejecutiva solidaria junto a las modelos Serena Bruenner, Daiana Finos y Belén Barrera. Fotografía: @richard.sosa1

La madrina del evento fue Elina Costantini la Creadora y Fundadora de Sac, filontropa y comprometida con el medio ambiente y los animales. Recibió joyas de Rubí Rubí y del diseñador Ariel Scornik, además de flores, como reconocimiento a su compromiso con la causa. Costantini se manifestó honrada por la distinción y destacó la importancia de CEREMA para la comunidad local y nacional, así como la necesidad de visibilizar y generar apoyos económicos que permitan sostener su valiosa labor.

Eliana Constantini. Fotografía: @richard.sosa1

Participaron los diseñadores Soraya Bittar, Juan Vitto, Mario del Puerto, Ico Batista, Charo by Celeste Romero, Aisha Heller, Ibraina y Ariel Scornik, quien además entregó una joya de su autoría a la madrina del desfile. Modelos destacadas como Serena Bruenner, Mora Frigerio, Lola Ghergo, Lola de los Santos, Daiana Finos entre otras y la presencia de Ulises Apóstol.

Lola Gherco. Fotografía: @richard.sosa1

Maquilladoras destacadas de lujo Laura Rojas, Celeste Mud, Karen del Rio y peinado Paola de Leon.

El presidente de CEREMA, Gustavo Borthagaray, subrayó que este evento, además de su alto nivel artístico y profesional, representa un apoyo fundamental para la institución, que se financia 100% a través de donaciones. La producción del evento agradeció especialmente el respaldo de la Intendencia de Maldonado y de los municipios de Punta del Este y Maldonado.

Presidente de Cerema Gustavo Borthagaray y su esposa Magdalena, Eliana Constantini y Sol Miranda Productora del desfile. Fotografía: @richard.sosa1

Con una duración aproximada de dos horas, Pasarela Solidaria Punta Late por la Vida se consolida como uno de los eventos sociales y solidarios más destacados del verano 2026.