El romántico verano de Adrián Suar y Rocío Robles: todas las fotos de su escapada a Punta del Este

Uno de los romances que sorprendió a los fanáticos de la televisión argentina fue el de Adrián Suar y Rocío Robles. A finales del 2025, comenzaron los rumores de un posible amor surgiendo entre ellos, y fue la propia periodista la que lo confirmó en vivo. Tras este anuncio, ambos no dudaron en mostrarse públicamente enamorados, pero manteniendo las redes sociales solo para su ámbito laboral. Sin embargo, llegó el verano y ambos decidieron realizar una escapada romántica a Punta del Este. Su amor fue visible por todos los presentes y las cámaras de la prensa, al mostrarse en largas caminatas y jornadas bajo el sol.

Las románticas vacaciones de Adrián Suar y Rocío Robles / Créditos: RSFOTOS

Largas caminatas, jornadas bajo el sol y siempre juntos: las vacaciones de Adrián Suar y Rocío Robles

Adrián Suar y Rocío Robles se unieron a las celebridades argentinas que eligen Punta del Este como su lugar de descanso, tras un año lleno de trabajos y polémicas a su alrededor. Sin embargo, sorprendieron a todos sus seguidores y a la prensa al mostrarse más unidos que nunca, en largas jornadas bajo el sol y caminando por varios puntos de lujo de la playa uruguaya. Las cámaras captaron la complicidad de la pareja, que optó por la tranquilidad del mar y el lujo de los mejores paradores.

Decidieron hospedarse juntos en el hotel Locanda, rodeados de grandes ventanales con hermosas vistas y una pileta de lujo para disfrutar de la intimidad. Sin embargo, también se los vio recorriendo varios puntos claves de la playa, pero eligiendo el parador Casablanca como el ideal para una larga jornada bajo el sol. Mientras que él fue por un conjunto fresco y total black, ella eligió una bikini roja, con estampado cuadrille y un enterizo blanco.

El video de la pareja disfrutando en Punta del Este

Rocío Robles fue la encargada de confirmar la relación que formó con Adrián Suar. Si bien ninguno detalló cómo fue el comienzo del romance, en todo momento se muestran juntos y acompañándose en cada ocasión especial. Es por eso que decidieron también disfrutar de unas vacaciones relajantes en la playa de Punta del Este. Allí fueron vistos por la prensa, en su momento más cómplice y disfrutando de largas jornadas de caminatas y recorridos por el lugar.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer su opinión y desearles su felicidad a la pareja que más sorprendió de la televisión argentina. Sin dudarlo, Adrián Suar y Rocío Robles se unieron a las celebridades que eligieron Uruguay como su lugar de descanso, y mostraron lo unidos que están, tras la confirmación de su noviazgo. Todas las fotografías y videos de ambos se viralizaron rápidamente, volviéndolos el foco central de comentarios.

A.E