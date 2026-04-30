Vacaciones de famosos en Orlando: el resort elegido por las estrellas argentinas

Hay lugares que tienen una mística especial, y para el público argentino, el Magic Moment Resort and Kids Club se ha consolidado como el destino fabuloso por excelencia en Kissimmee. En el marco del décimo aniversario de su creación, el hotel recibió a dos familias muy queridas: Cande Ruggieri, junto a su marido, el empresario deportivo Nicolás Maccari, y su pequeña hija Vita; y el carismático José María Listorti, quien junto a su esposa Mónica y sus hijos Franc y Bruno, disfrutó de una estadía marcada por las risas y el confort.

Para Cande "Disney es su lugar en el mundo", igual que para los millones que lo visitan cada año. Compartió en sus redes la fascinación por este hotel de la cadena Wyndham que define la "hospitalidad con corazón".

Servicios exclusivos y beneficios para viajar a Disney y Universal

Lo que hace que el Magic Moment sea la elección lógica de las estrellas es su equilibrio perfecto entre diversión y comodidad "todo incluido". Las familias destacaron la cercanía estratégica a los parques de Disney y Universal, potenciada por tener el traslado y el estacionamiento incluidos en la tarifa, un detalle que garantiza cero estrés.

Durante su visita, disfrutaron de una infraestructura de nivel internacional:

Gastronomía y despertar : Desayunos completos maravillosos para empezar el día, café Starbucks disponible en el lobby y un menú exquisito con servicio a la habitación.

Diversión sin límites : El playground es una delicia para los más chicos, con juegos para todas las edades. Además, el hotel cuenta con Kids Club, Teens Club, Sports Arena y hasta juegos de mesa en espacios libres.

Experiencias únicas : Momentos mágicos como la fiesta de espuma para los niños y tardes de relax en la pileta climatizada.

Confort y conveniencia: Cabañas confortables diseñadas para el descanso familiar y un Mini Market abierto las 24 horas para cualquier necesidad de último momento.

Dónde alojarse en Orlando para las vacaciones de invierno y el Mundial 2026

Con diez años de trayectoria, el Magic Moment Resort se posiciona como la opción indiscutida para las próximas vacaciones de invierno. Su propuesta se vuelve aún más atractiva como el búnker ideal para el Mundial FIFA 2026, permitiendo combinar la pasión deportiva con el sol de Florida y la atención personalizada que solo un equipo que pone el corazón en lo que hace puede brindar.

En este rincón de Orlando, cada detalle está pensado para que la única tarea de la familia sea disfrutar de la magia.