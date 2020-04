Desde Saint Barth, la isla del Caribe donde pasa la cuarentena muy bien acompañado, finalmente El Pocho Lavezzi oficializó su relación con Natalia Borges. Lo hizo con una romántica foto que compartió en sus InstaStories.

Allí se puede ver a la parejita disfrutando de las paradisíacas playas y con el mar de fondo. Cariñosos y muy felices, los tortolitos posaron para la selfie, siendo esta la primera vez que se mostraron juntos.

Ni bien se conoció este nuevo noviazgo las versiones indican que la modelo brasilera era pareja de un amigo cercano del futbolista. Para echar más leña al fuego, Yanina Screpante, su ex, confirmó que conocía a la joven y a su novio. "A ella la conozco, es la ex novia de un muy amigo de Pocho, Lorenzo se llama. Él tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además también estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos ", disparó la modelo en diálogo con Lío Pecoraro.

En las redes sociales no tardaron en notar la supuesta "icardiada", pero Lavezzi fue contundente con su respuesta. "No amigo, pero deja que hablen, ni los amigos ni la vida me eligen los demás, de mis amigos sigo siendo amigo", disparó.