Oscar 2021: todos los detalles que tenés que saber sobre la gran noche del cine

La 93ª edición de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo 25 de abril y previo a la gran gala del cine, CARAS Digital pudo charlar con Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, quienes serán los encargados de cubrir la ceremonia que tiene grandes favoritos para quedarse con el máximo galardón de Hollywood.

TNT será única señal latina presente en los premios que contará con un pre show que podrá verse desde las 19.00 y luego la red carpet a cargo de Kuschevatzky. "Va a ser un evento mucho más íntimo, más pequeño, exclusivo. Se contará con conexiones satelitales, el reto será atraer a la audiencia sabiendo que no podemos estar como nos gustaría hacerlo en la alfombra roja. Siempre tenemos la parte tecnológica a favor y en contra porque no sabemos que va a pasar ese día, cuando estás a la distancia, es más difícil detectar cualquier problema. No sabemos qué va a pasar en la alfombra roja, quienes van a venir y quienes van a querer dar una entrevista", dijo Ileana Rodríguez, quien junto a Rafael Sarmiento serán los grandes comentadores de la gala.

Vale recordar que la ceremonia se realizará de manera semi presencial, entre dos sedes en Estados Unidos (Dolby Theatre y Los Angeles Union Station) y dos más en Londres y París. En este sentido, los presentadores comentaron que entre las exigencias de la gala están los testeos. “Todos tendremos que hacernos entre uno y tres testeos. La distancia entre entrevistadores y entrevistados será de dos metros y medio, sin mascarilla”, explicaron. Además, solo ocho medios del mundo y dos fotógrafos podrán asistir al show.

Axel Kuschevatzky y su lugar privilegiado en la alfombra roja

Axel Kuschevatzky formará parte del preshow entrevistando a las grandes figuras que se harán presente en los premios Oscar que sin duda alguna serán los más particulares de su historia.

"La información que hay acerca de cómo va a ser el evento es muy limitada, en la conferencia de prensa del sábado pasado nos dieron muy pocos detalles. El lugar donde se va a realizar, la estación del tren, es muy pequeño, solo caben 270 personas, una vez que pasan las categorías donde están esas 270 personas entre nominados y presentadores, salen y entran otras 270 personas (...) los periodistas están muy testeados. No se parece en nada a lo que hemos vivido en oportunidades anteriores. Hay un gran nivel de control", destacó el productor argentino sobre la premiación en medio de la pandemia.

“No va a haber público, no va a haber académicos, solo los nominados y presentadores, voy a tener una distancia de entrevista de dos metros diez y un micrófono para cada uno, por lo tanto el nivel de contacto es inexistente, pero se va a tratar todo el tiempo de sentir que la distancia no es tan grande”, reveló el productor cinematográfico argentino.