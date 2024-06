'UFO No More' es un portal que se ha hecho muy popular en el último tiempo, ya que se encarga recopilar cada año por estas fechas cuánto dinero gastan las royals al año en moda. Gracias a este, sabemos que Letizia es una de las reinas y princesas de Europa que menos gastan en vestuario y detalles de Felipe VI.

Ahora, la web sumo otra clasificación que nos muestra quiénes son los royals que más han trabajado a lo largo de los últimos doce meses.

Felipe VI es uno de los royals más trabajadores

La clasificación de "UFO No More" está elaborada teniendo en cuenta "el número de días que un miembro de la realeza ha trabajado y no el número de compromisos". Y en lista es el rey Felipe VI ocupa el primer puesto, con bastante diferencia sobre el segundo clasificado.

Con un total de 193 días trabajados, el Rey de España lidera la tabla de royals, seguido del príncipe Alberto de Mónaco y del príncipe Haakon de Noruega. Los reyes de Suecia y de Bélgica cierran los primeros cinco lugares. En cuanto a los reyes y reinas consortes, es Silvia de Suecia la que obtiene la medalla de oro, con Máxima de Holanda y doña Letizia ocupando los otros dos puestos del podio.

Felipe es uno de los royals más trabajadores.

En otra categoría llamada 'esposos de los herederos' es Kate Middleton la que aparece en primer lugar. Mientras que en la de "otros" resaltan la gran actividad de los duques de Edimburgo, Eduardo y Sophie.

Según estos datos del 2023, la familia real española en su conjunto trabajó 213 días, lo que supone que su jornada de trabajo ocupó el 58,3% del año. Esto indica un leve descenso desde los 219 días que trabajaron en 2022, pero una subida respecto a los 206 días de 2021.

Además, el portal indica que "Este año también hemos visto más a la reina Sofía", y añade que "la princesa Leonor y la infanta Sofía también acudieron a actos con sus padres y la heredera al trono tuvo más actos en solitario tras su 18 cumpleaños".

Familia real Española.

El mes del año más atareado de la familia real fue junio con hasta 24 actos oficiales en su agenda. Agosto, el mes tradicional de vacaciones para nuestra familia real, fue el que menos compromisos acumuló, con tan solo ocho.

El puesto decimocuarto en el ranking total de los royals le pertenece a la reina Letizia con un total de 104 días trabajados a lo largo de 2023. En cuanto a sus hijas, la princesa Leonor acumula un total de trece actos oficiales en los últimos meses, destacando su ajetreado mes de octubre con todos los eventos relacionados con su mayoría de edad. La infanta Sofía no se queda atrás, ya que acumulo un total de once compromisos.

