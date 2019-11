Los detalles de la charla de Defederico y Baclini, tras la escandalosa separación de Cinthia

Martín Baclini se separó oficialmente de Cinthia Fernández, en medio de muchos escándalos mediáticos. Ahora el empresario reveló cómo es su relación con las hijas de la bailarina y con Matías Defederico.

“A Cinthia la amo y siento un amor más humano que de otra cosa. Con Cin estamos separados, esa es la verdad. Aprendí a aceptar la vida como es, si no es un disparate. Y como te digo que la amo también te digo que si ella se enamora la semana que viene me voy a sentir feliz”, explicó Baclini en Pamela a la tarde luego de confirmar la separación.

Unos días después de tomar esta drástica decisión, Baclini explicó como es su relación con Defederico y las tres pequeñas.“Todos los días pienso en las nenas, no hay un solo día en el que no me acuerde de ellas. La semana pasada le pedí permiso a Cinthia si las hacía feliz que las fuera a ver y me dijo que sí. Para mí es muy lindo pero me tengo que adaptar a la mamá y al papá”, explicó en diálogo con Nosotros a la mañana.

Finalmente, el empresario contó que tuvo una importante charla con el ex de Cinthia, quien le agradeció por el trato y el cuidado que le dio a sus hijas. “Mirá, yo creo que uno se puede separar desde lo físico, como hombre y mujer, tal vez por un tiempo. Pero si sabemos dividir las relaciones, tenemos un montón de cosas en común para vivir. Por ejemplo, Matías me mandó un mensaje increíble cuando se enteró de todo. Para mí esas son las cosas lindas de la vida. Que el padre de las nenas me mande un mensaje diciendo: ‘Loco, la verdad gracias por todo’... Sin palabras y lo guardo en mi corazón eso”, concluyó.