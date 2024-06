En el programa de hoy de Desayuno Americano, Natalie Weber contó que la hija que tiene en común con Mauro Zárate cayó en un chat peligroso de pedofilia y los detalles son abrumadores.

Natalie Weber y Mauro Zárate junto a sus hijos, Mia y Roco

En medio del caso de la desaparición de Loan en Corrientes y las sospechas de que sea un caso de trata de personas, los casos de pedofilia son más hablados y se ponen en agenda para prevenir a las familias, más específicamente, a los menores de edad.

Natalie Weber junto a su hija Mia

Natalie Weber contó en Desayuno Americano, lugar donde trabaja, que comenzó a circular un grupo de WhatsApp de pedofilia y detalló que "Una mamá muestra este video y dice 'fíjense porque mi hija está en uno de esos chats'. Lo mira y me dice 'yo estoy en el mismo'".

Natalie Weber reveló la terrible experiencia de su hija

Natalie Weber relató el caso que envuelve a su hija en un chat de pedofilia. "El lunes a la noche, cuando yo vuelvo de traerla de gimnasia artística, nosotros tenemos un chat de mamás. Y la mamá de una compañera de ella dice sobre estos grupos que están haciendo en WhatsApp una red de pedófilos que lo que hacen es poner a los chicos como administradores", comenzó explicando la modelo.

Natalie siguió contando que "A mi hija la sumó un compañerito y no te llama la atención porque te está sumando un compañerito tuyo. El que es de la misma edad. Pero el creador es el pedófilo y los van poniendo de administrador y la clave es llegar a mil. Entonces, es sumar a todos sus contactos".

Mia Zárate, la hija de Natalie Weber y Mauro Zárate

Luego la modelo sumó que "No la reté, ahí me di cuenta que no tiene herramientas para enfrentar un montón de cosas. Me senté y hablé. Después hizo un muy buen trabajo el colegio y vino ella solita a decirme 'mamá, no estoy preparada para tener Instagram'. Se asustó y borró el chat", concluyó Natalie sobre el caso de su hija.

El grupo de pedofilia en el que estaba la hija de Natalie Weber tenía reglas

Por lo que contó Natalie Weber, este chat llamado "Unan gente hasta llegar a más de mil" tiene algunas reglas que tienen que cumplirse para que no te expulsen o eliminen.

Primero tenias que "Mandar stickers cringe o zarpados", esto funcionaba como advertencia. Si tenes dos, te eliminan del chat. Luego como segunda regla estaba "Mandar pornografía", que significaba expulsión directa.

Natalie Weber junto a su hija Mia

La tercera regla era "Spamear" que funcionaba como la primera y era una advertencia, si tenias dos, estabas expulsado. Como cuarta regla, "Causar peleas" que tenía el mismo fin que la primera y la tercera.

La quinta regla era "No desubicarse con las malas palabras". Como sexta regla, "Si hay gente con menos de diez años se va del grupo". La séptima era que "Si ponen XD tienen una advertencia", de igual manera era la octava que "Si dan cringe tienen una advertencia".

Natalie Weber y Mauro Zárate junto a sus hijos, Mia y Roco

La décima regla, "No añadir gente mayor de 15 años". Y la última, "No putear a los administradores cuando los eliminan". En el programa de Desayuno Americano estuvo un especialista en Grooming, Sebastián Bortnik, con el que hubo una charla donde dio más detalles de como actúan estos grupos de pedófilos y, además, contó como preservar a los niños ante las redes de pedofilia.

C.S.