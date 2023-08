Flor Jazmín Peña compartió recientemente su experiencia de una cita fallida con una figura internacional súper conocida. Sin nombrar a la persona en cuestión, la bailarina dio detalles del mal momento que vivió.

En su programa, "Nadie dice nada", Flor detalló cómo vivió una cita que no resultó como esperaba. En sus propias palabras, "me pasó de estar en un bar, a la noche, sola. Pero porque mi cita, que era una persona muy conocida, que de hecho ahora está mucho más pegada que en ese momento, me dejó plantada". Aunque mantuvo el misterio en torno a la identidad de la persona, dejó en claro que la experiencia la afectó emocionalmente.

La cita fallida de Flor Jazmín Peña

La bailarina compartió que este encuentro iba a ser su primera cita después de una relación previa, lo que le añadía una dosis de expectativas y nerviosismo. "Era la primera vez que me iba a ver con esta persona y era la primera cita post corte. Eran las 9, nos íbamos a encontrar 9.15, yo había llegado antes, y que yo llegue antes era un montón. 9.15, 9.20, 9.30, 9.40 dije: esta persona nunca va a llegar. Y ahí empecé a sentir la emoción de que te dejen plantada", relató Flor Jazmín en su programa “Nadie dice nada”.

Sin embargo, lo que podría haber sido un simple relato se convirtió en algo más, ya que la misma celebridad en cuestión, Lola Índigo, respondió públicamente a la historia. A través de Twitter, la cantante y actriz española escribió: "Nooo, por favor, perdóname de una vez".

