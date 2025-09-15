Llega la versión argentina de Charlie y la Fábrica de Chocolate: fecha de estreno y todo lo que se sabe

Este lunes se anunció que Argentina tendrá su propia versión de Charlie y la Fábrica de Chocolate. La propuesta llegará en invierno del 2026 al Teatro Gran Rex y adaptará la clásica novela escrita por Roald Dahl y la recordada película protagonizada por Johnny Depp.

Llega Charlie y la Fábrica de Chocolate versión argentina

Este jueves se anunció la llegada de Charlie y la Fábrica de Chocolate a los teatros argentinos. La obra estará a cargo de los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock, tres espectáculos que rompieron la taquilla de los teatros porteños y cosecharon más de 500.00 espectadores.

El musical basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013 y ahora desembarcará en la Argentina. Se espera, lógicamente, que se transforme en el suceso teatral de 2026.

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show será una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta en escena de enorme espectacularidad. Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg, productores de grandes éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI), la obra promete convertirse en el gran acontecimiento teatral familiar de 2026 en Argentina.

El elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate versión argentina

Todavía no existen nombres anunciados para esta impresionante producción, pero se comenzó con el casting de los niños y niñas que la protagonizarán. Se trata de una convocatoria abierta de audiciones para niños y niñas de 9 a 12 años, lo que significa una gran oportunidad.

La producción busca talentos de entre 9 y 12 años, o que aparenten esa edad, con habilidades en canto y actuación, además de facilidad para la danza. Algunos de los personajes que se buscan requerirán conocimientos específicos en danza clásica y en estilos modernos como Jazz, Pop o Urbano.

Inscripciones

Cierre de inscripción: 28 de septiembre de 2025.

Audiciones presenciales: semana del 13 de octubre de 2025 en Buenos Aires.

Ensayos: abril y mayo de 2026.

Funciones: invierno 2026 en el Teatro Gran Rex.

La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario publicado en las redes sociales de la obra.

De momento no existe más información sobre quienes serán los adultos que estarán en la obra, pero la expectativa es mucha. Al igual que ocurrió con las producciones anteriores, los personajes clásicos del libro y de la película, incluido Jhonny Depp, tendrán su versión argentina, lo que llevará a que se genera una gran repercusión.