El impresionante vestido de Brenda Gandini que hizo que Benjamín Vicuña no se pudiera resistir

Brenda Gandini hizo alarde de su belleza natural y su sensualidad innata en redes sociales. A los 41 años, la actriz mostró como el paso de los años no le pasa factura. Es más, la posiciona como una de las argentinas más bellas del país. Tal es así que, durante el festejo de su cumpleaños, la hija de Daniela Cardone posó con un osado vestido repleto de brillos y transparencias que despertó el suspiro de sus seguidores, incluido Benjamín Vicuña.

Brenda Gandini | Instagram

Brenda Gandini cumplió el pasado 8 de agosto 41 años y lo celebró rodeada de amigos y buena gastronomía. Al igual que Zaira Nara, la actriz eligió un prestigioso restó de Buenos Aires para festejar su natalicio. Para estar a la altura, la modelo eligió un sofisticado vestido de noche color negro lleno de brillos, transparencias y aberturas que no pasó desapercibido. Una prenda que daba indicios de que no llevaba ropa interior dejando destellos de sensualidad.

No obstante, el glamour se hizo presente puesto que eligió una pieza con un cuello cerrado y hombros cubiertos. En la espalda, se podía destacar el tajo que se la dejaba prácticamente descubierta. En la zona inferior, la modelo utilizó una pollera recta de tela transparente con dos tajos en los costados dejando entrever sus piernas estilizadas, marcando una vez más tendencia con un guiño chic.

Como era de esperarse, tras compartir las imágenes en la famosa plataforma de interacción social de la camarita, se llenó de halagos y “me gustas”. Pero, el que sorpresivamente se destacó, fue el de Benjamín Vicuña que apretó el ícono del corazón para mostrar su aprobación y cariño por la artista.

Like de Benjamín Vicuña a Brenda Gandini | Instagram

Brenda Gandini mantiene una relación amorosa con Gonzalo Heredia. Fruto de su apasionado romance nacieron Eloy, nacido en 2011, y Alfonsina, en 2017. Por su parte Benjamín Vicuña se aboca a su romance con Anita Espasandin, una economista de 40 años, con un pronunciado perfil bajo, pese al revuelo mediático que lo sacudió en los últimos meses tras ser tildado sarcásticamente como “El padre del año”, por su Eugenia “China” Suárez.

NB