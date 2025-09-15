El preocupante mensaje de Wanda Nara a su hijo Valentino al mostrarlo en silla de ruedas: “Toda la familia está con vos”

Wanda Nara regresó de unos días magníficos entre amigos en Punta del Este. En su cuenta de Instagram, no dudó en compartir las mejores fotografías de sus breves vacaciones y recibió las felicidades de sus seguidores. Sin embargo, rápidamente hubo preocupación cuando mostró una difícil situación de salud que atraviesa su hijo mayor, Valentino López. La modelo mostró que se encuentra en silla de ruedas, y le dejó un alentador mensaje, pero la imagen se viralizó ante la sorpresa.

El mensaje de Wanda Nara a su hijo Valentino que generó preocupación al mostrarlo en silla de ruedas: “Toda la familia está con vos”

La relación de Wanda Nara y su hijo mayor, Valentino López, es de mucha confianza y cuidado mutuo. En medio de su guerra legal y mediática contra Mauro Icardi, el joven se mostró junto a su mamá en los peores momentos, y no dudó en pronunciarse frente al futbolista cuando fue necesario. Es por eso que la modelo no duda en hacerle cumplir sus sueños, sobre todo dentro del mundo deportivo. Valentino es una de las promesas de River Plate, y Wanda lo muestra orgullosa.

Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación entre sus seguidores, y todo alrededor de Valentino López. En ocasiones anteriores, el joven sufrió operaciones de urgencia o internaciones en el hospital, debido a diferentes problemas de salud que la modelo decidió no especificar. En este caso, ocurrió algo similar, pero le agarró de sorpresa en su vuelta de Uruguay. Tras un fin de semana a pura diversión, y con una bienvenida tierna hecha por sus hijas, Nara se encontró con una urgencia médica de su hijo.

En sus historias de Instagram, compartió un collage de fotos, que alertó a sus seguidores. En una de ellas, Valentino aparecía en silla de ruedas, en la comodidad de su casa, mientras que en otra estaba acostado junto a sus hermanos. Los menores no dudaron en darle un dibujo, pidiendo por su recuperación, mientras que su mamá le dejó un mensaje. "Bomber. Toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida", escribió la modelo, junto a la canción "Día de enero" de Shakira. En esa misma línea, López también recibió el mensaje de su tía, Zaira Nara, que le envió fuerzas con una tierna foto de él cuando era niño.

El mensaje de Wanda Nara a Valentino López

El mensaje de Zaira Nara a Valentino López

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dejarle sus mensajes de fuerza al joven jugador de fútbol, mientras consultaban y daban teorías sobre lo que le había ocurrido. Wanda Nara no duda en mostrarse junto a sus hijos cuando están en un complicado momento, y en este caso fue con el mayor, Valentino López. Si bien ella demostró que estaba en la tranquilidad de su hogar, decidió mantener el misterio sobre lo ocurrido y la gravedad del asunto.

A.E