En un año mágico en todos los sentidos, Nicole Neumann no puede más que agradecer. Y aunque viene de cumplir dos grandes sueños -pasar por el altar y concretar el deseo del primer hijo con el piloto Manuel Urcera- su futuro laboral es toda una incógnita.

Desde Punta del Este y en modo relax, la figura de Chekka Buenos Aires dio un pantallazo de lo que espera que suceda en 2024. “Como fue todo tan vertiginoso el año pasado, con el embarazo, las bodas, la luna de miel a las corridas y las Fiestas, la verdad que todavía no me senté a pensar qué voy a hacer”, comenzó diciendo la conductora y jurado de Los escalones del millón.

Si bien fue protagonista del idóneo panel del ciclo de Guido Kaczka, concientizando sobre el cuidado del medio ambiente y la cultura vegana, además de trabajar como modelo, conductora y ser su propia marca, Nicole -que ha demostrado en los últimos años una veta para la conducción- no niega la posibilidad de regresar a la televisión así como tampoco emprender otro camino. “No descarto nada, no sé si volveré a la tele, lo tendré que ir decidiendo en los próximos meses”, confirma una “Niki” en modo vacaciones.

Nicole Neumann en su rol de jurado

Meses atrás, cuando agrandar la familia todavía estaba en los planes con su pareja, Nicole le contaba a CARAS: “Conducir es algo que me copa, pero como jurado encontré un lugar en el que estoy súper cómoda, que por ahí no es un lugar muy común. Porque es un jurado que es bueno, donde todo es para sumar”. Además de “no tener que hablar de la vida de nadie” –un terreno que no la representa– exprime cada minuto de aire en el prime time para concientizar sobre temáticas que la interpelan. “Es súper lindo que se pueda hablar, dar a conocer cosas que la gente no sabe, mismo con la alimentación vegana. Hablo de cosas lindas, que me gustan, que suman y a la vez es un programa éxito total”, cerraba.

Sin definiciones de su horizonte laboral 2024, lo único que asegura Nicole Neumann son sus intenciones de regresar a la televisión y quién dice, nuevos desafíos en el camino.

FOTOS: Federico De Bartolo/Perfil