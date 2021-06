Pampita reveló si invitaría a Marina Calabró a su programa

Esta semana, Pampita protagonizó un fuerte ida y vuelta con Marina Calabró. Entre los detalles del cruce, la modelo "desconoció" a la periodista y la criticó por haberse burlado en su momento del rating que manejaba en Pampita Online, el ciclo que realiza en NET TV.

Ahora y luego de que trascendiera que desde el programa habían pensado en Marina como invitada, Pampita habló sobre la posibilidad real de tenerla en el piso.

“¿Quién fue el productor que invitó a Marina? ¡Gastón!”, comenzó diciendo Pampita con un poco de humor. “Bueno, estuvo muy bien porque es como el tema del momento en todos lados, mejor que lo charlamos entre nosotras acá, cara a cara. Acá no hay ningún invitado que no se vaya feliz de la vida, que no sea mimado”, reconoció la top.

“Le vamos a hacer el tape (donde se ve la trayectoria y momentos importantes de la vida del famoso que va a su living). Además, yo estudio al invitado, entonces ahí tengo toda la data. Sería el momento perfecto para descubrir todo lo que hizo en su carrera”, dijo dejando la puerta abierta a que Calabró pase por su living.



Ángel de Brito se metió en la interna entre Pampita y Marina Calabró

Esta semana Pampita y Marina Calabró protagonizaron un fuerte ida y vuelta. Tras el polémico fin de TV Nostra y el enojo con Jorge Rial, la top aprovechó para decir lo suyo criticando una actitud pasada de la periodista. Picante, Ángel de Brito se metió en esta controversia y opinó sobre el cruce.

Tras escuchar las palabras de la su colega en el jurado de ShowMatch, Ángel dijo lo suyo y opinó sobre la actitud de la top: "Con esa sonrisa y esa panza hermosa, Pampita tira todos los venenos juntos".