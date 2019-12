¿La engañaron? Sol Pérez enfrentó rumores de infidelidad

Sol Pérez atraviesa uno de sus mejores momentos y, después de una mini luna de miel en Brasil, apostó a la convivencia con Guido Mazzoni. Pero un pequeño nubarrón empañó la idílica relación y la conductora de Tarde pero temprano enfrentó rumores de infidelidad.

La noticia se la dio Laura Ubfal en el programa de Net Tv donde contó que habría empezado a circular un video del empresario con otra mujer. "Me acabo de enterar. Era obvio que iba a pasar", dijo la rubia. "Guido tiene su vida y su pasado. Vivimos juntos, no tengo desconfianza. Tengo confianza ciega en él. Si él tiene necesidad de hacer algo con alguien supongo que lo charlaremos en su momento", aclaró.

"Era algo que era obvio que iba a pasar. Son chats de un pasado. A mí no me interesa. Hay problemas más graves. Seguramente podría salir algún chico a decir que salió conmigo. A la gente que quiere crear líos donde no hay, le mandamos un besito", cerró.