Verónica Ojeda le respondió a Dalma Maradona y la acusó de abandonar a Diego Maradona

La guerra mediática entre Dalma Maradona y Verónica Ojeda parece no tener fin. Desde hace largos años la relación entre ambas es inestable y ahora que el astro del fútbol falleció, los idas y vueltas entre la actriz y la mamá de Dieguito Fernando no cesan.

“Qué miedo la alianza OJEDA/LUQUE! No entiendo como su pareja está ahí avalando un audio donde ella LO BANCA y nos hace mierda a nosotras!”, dijo Dalma, en relación a la presencia de Mario Baudry en Polémica en el bar, América.

Luego, en otra cataratas de tuits, la actriz continuó: “Lo único que puedo aclarar es que como ella dice que nos conoce, nosotras también a ella! No hay audios ni arreglos nuestros con Luque!”, puntualizó la hija mayor del Diez. “También estoy esperando los audios de Luque que la hacen decir a Verónica que nosotras le pusimos algo en la bebida a mi papá! SIGO ESPERANDO”, agregó.



Por último, la joven hizo aclaraciones y en particular criticó a Ojeda por su presente mediático; “Verónica Ojeda te arrobaría pero me tenés bloqueada! Yo no te rete por haber denunciado que viste marihuana en la casa de mi papá! Lo que te critique fue hacerlo público! Me parecía innecesario! PORQUE AUNQUE NO LO CREAS SE PUEDE COLABORAR CON LA CAUSA SIN IR A LA TELE!”, siguió.

Tras esas fuertes declaraciones, Ojeda salió a decir lo suyo. Con un corto pero contundente mensaje en Instagram stories, la expareja de Diego Maradona escribió: "Los audios que vos promocionas fueron antes del fallecimiento de Diego donde todos creíamos en sus médicos, pero como nunca fuiste a verlo, es obvio que nunca van a existir audios tuyos".



"Si alguna vez hubieras ido a cuidarlo hablarías menos y deberías pedir perdón por abandonarlo", cerró súper picante.

La palabra de Verónica Ojeda en medio de la marcha por justicia para Diego Maradona

En la jornada del miércoles se llevó a cabo una multitudinaria marcha convocada para pedir justicia por la muerte de Diego Maradona. En este evento, además de estar presentes Dalma y Gianinna Maradona junto a su mamá Claudia Villafañe, también asistió Verónica Ojeda junto a su hijo Dieguito Fernando Maradona, el pequeño que tuvo con el Diez.

Junto a su pareja, el abogado Maurio Baudry, que también defiende los derechos de su hijo, Verónica dijo presente en la movilización y aseguró: “Estoy acá, con mi hijo. Creo en los jueces y pienso que están haciendo las cosas bien, pero necesitamos Justicia. Nada más”, dijo la expareja del Diez y ante la pregunta de los noteros de si creía que a Diego lo mataron, la rubia asintió con la cabeza.