Dove presentó sus nuevos Beauty Scrub: así fue el original lanzamiento que combinó exfoliantes, sabores y experiencias

Milagros Regueira

Hay combinaciones que, a primera vista, parecen imposibles. ¿Un exfoliante corporal y un helado? ¿Una experiencia de skincare dentro de una heladería? ¿Una cata gastronómica aplicada a la piel? Ayer, en la localidad de Acassuso, Buenos Aires, todos formaron parte de una misma experiencia y Dove volvió a demostrar que, cuando se trata de belleza, también vale la pena romper las reglas.

Con motivo del lanzamiento de sus nuevos Beauty Scrub, Dove se unió a Schock BA para crear una experiencia que mezcló dos universos tan sensoriales como irresistibles: el cuidado corporal y el placer de comer un buen helado. El resultado fue un evento pensado para influencers y micro creadoras de contenido, donde cada rincón invitaba a descubrir, probar, tocar y por supuesto fotografiar.

Tres scrubs, tres sabores y una misma experiencia sensorial

Los protagonistas fueron los tres nuevos Beauty Scrub de Dove, formulados con diferentes niveles de exfoliación: Granada & manteca de karité, de exfoliación moderada; Coco & azúcar morena, de exfoliación profunda; y Mora & cítricos, también de exfoliación moderada.

Pero la experiencia no terminó en el producto. Cada variedad encontró su alter ego en el universo de Schock BA, que creó tres sabores de helado especialmente inspirados en los exfoliantes.

El Dove Berry Cloud combinó frutilla a la crema con capas de merengue italiano y un toque de frambuesas liofilizadas. El Dove Citric Bloom llevó yuzu -una fruta con notas de limón y mandarina-, variegato de arándanos y topping de moras. Y para quienes buscaban una experiencia más golosa, apareció el Dove Coco Caramel, con coco, crumble de chocolate y avellanas y variegato de caramelo salado. Esta asociación logró algo más que presentar tres nuevos productos: transformó sus ingredientes, aromas y texturas en una experiencia para todos los sentidos.

Una cata de belleza

Uno de los momentos más originales de la jornada fue la experiencia sommelier, en la que las invitadas descubrieron los scrubs como si estuvieran frente a una degustación.

La dinámica tomó códigos del mundo gastronómico y los trasladó al skincare. La sommelier servía una pequeña porción del producto en una cucharita para observarlo y percibir su aroma, mientras luego cada invitada podía aplicarlo sobre la piel de sus brazos.

La consigna era detenerse en cada detalle: reconocer la textura, percibir la intensidad, masajear el producto y registrar cómo cambiaba la sensación sobre la piel. Incluso hubo una carta de cata en la que se podían puntuar aspectos como textura, aroma e intensidad, utilizando un vocabulario completamente gastronómico para hablar de belleza.

De los scrubs al helado

Después de experimentar los scrubs, llegó el momento de descubrir sus versiones comestibles. La degustación de sabores permitió trasladar las sensaciones del producto al universo del helado.

Y ahí aparecía uno de los grandes atractivos del evento: después de oler, tocar y experimentar las texturas cremosas de los exfoliantes, la tentación de probar su inspiración gastronómica estaba prácticamente garantizada.

El recorrido dividido en estaciones, esta vez, continúo en el mostrador de Schock BA, especialmente intervenido para la ocasión, donde las invitadas podían recibir sus helados y disfrutar de los sabores creados en colaboración con Dove.

Un recorrido pensado para crear contenido

La experiencia también estuvo diseñada para las redes sociales. Desde el ingreso, cada invitada recibió un tarjetón con el mapa del evento, que debía completar a medida que recorría las diferentes estaciones.

Cada espacio proponía una interacción diferente y, al mismo tiempo, una oportunidad para generar contenido. Una vez completado el recorrido, el tarjetón podía canjearse por un regalo.

Entre las propuestas se encontraba una exposición de producto en heladeras, donde los Beauty Scrub compartían protagonismo con una puesta visual inspirada en el universo de la heladería. También hubo una estación dedicada a los productos y sus ingredientes, pensada para explorar las diferentes texturas y generar fotografías y videos.

El recorrido terminaba con una de las experiencias más lúdicas: una bañera llena de pelotas en la que se escondían productos y premios. Las invitadas tenían que buscarlos y convertir el momento en una escena tan divertida como fotogénica.

La estética pastel, los ingredientes, los productos y los detalles inspirados en el mundo foodie hicieron que prácticamente cada rincón del evento pudiera convertirse en contenido.

Las influencers eligieron sus favoritos

La originalidad de la propuesta también fue uno de los puntos más comentados por las creadoras que participaron del evento. Cami Jara destacó especialmente la combinación entre belleza y gastronomía: “Lo de comer helado en medio de un evento me copó. La idea de llevar una experiencia de belleza a un lugar tan diferente como una heladería me encanta. Aparte me fascinó el tema de los colores pastel”.

La dupla formada por Delfina Penia y “La Toba” también celebró la inesperada alianza: “Me parece muy buena la idea de recrear tres sabores distintos en un exfoliante. Jamás me hubiese imaginado que una heladería se podría asociar, fusionar, con Dove en este caso”.

Entre las variedades, Caro Trippar tuvo un favorito claro. “Me encantó el de coco. Me hace acordar al verano y además te deja la piel super pero super suavecita e hidratada. Todo al mismo tiempo. Lejos mi favorito, lejos… La idea de llevar una experiencia de belleza a una heladería la amé”, aseguró.

También fueron parte de la jornada Paulina Cocina, Anita Espósito, Camila Fortunato y Agus García, entre otras influencers que recorrieron las distintas estaciones y disfrutaron de los nuevos sabores.

Cuando el skincare también se disfruta

Con esta experiencia, Dove encontró una manera original de presentar sus nuevos Beauty Scrub: no solo como un producto de cuidado corporal, sino como el punto de partida para una experiencia que involucra todos los sentidos.

La alianza con Schock BA permitió llevar los ingredientes, aromas y texturas de los exfoliantes a un universo inesperado y convertirlos en sabores. Y, al mismo tiempo, hizo que una heladería se transformara por unas horas en un escenario beauty.

Entre cucharitas, scrubs, helados, colores pastel y contenido para redes, la propuesta dejó una idea clara: cuando la belleza se cruza con el placer, hasta una rutina cotidiana como exfoliarse puede convertirse en una experiencia para disfrutar.