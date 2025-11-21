Fin de semana largo: Los 7 mejores brunch de Buenos Aires que no te podés perder

El brunch se ha instalado definitivamente como el ritual chic y distendido de los fines de semana . Más que una comida sencilla, es el momento perfecto para el reencuentro, el disfrute de la mejor pastelería y la degustación de platos salados que combinan sofisticación y sabor.

Es un plan perfecto para disfrutar en un fin de semana largo, sin tiempos, sin apuro. En Buenos Aires hay cada vez más propuestas de brunch que elevan la experiencia a una categoría superior. Hay opciones más clásicas y otras que te invitan a un viaje de sabores sin salir de la ciudad. Esta guía exclusiva de CARAS te revela los siete brunches de autor que están marcando tendencia y que son la elección ideal para disfrutar este feriado largo.

Brunch con estilo mediterráneo.

Con sello italiano

Si lo que buscas es una propuesta que combine la abundancia clásica del brunch con el toque cómodo de la cocina mediterránea, Il Quotidiano es tu destino. Bajo el nombre de Sunday Brunch, esta opción es una verdadera declaración de intenciones: desde la infusión de rigor, hasta la copa de espumante para brindar, el menú es generoso y completo.

La propuesta incluye una base de pastelería, tostadas, granola y yogur casero, y cada comensal puede elegir su salado principal: desde el elegante salmón marinado con huevos revueltos y crema de eneldo, hasta los clásicos huevos benedictinos bañados en salsa holandesa.

Una propuesta pensada para el hedonista que quiere darse cuenta de un gusto sin límites. Está disponible los sábados, domingos y feriados de 11 a 16

El maridaje asiático

Petit Chat Coffee & Bakery , conocida por su arte en el latte 3D y su fusión de pastelería asiática y francesa, presenta una colaboración exclusiva con Fenjiu, uno de los destilados más antiguos e icónicos de China.

Brunch con un toque asiático

Este no es un brunch común. La degustación incluye una cuidada selección de pastelería y propuestas saladas gourmet, que se elevan con una colección de tragos de autor. El toque distintivo lo aportan las bebidas especiales —que pueden ser con o sin alcohol— diseñadas para maridar perfectamente con la propuesta, como el audaz Lime Bubble Fenjiu o el sofisticado Espresso Tonic.

Una opción diferente que se convierte en una cita obligada para los amantes de las fusiones premium. Disponible todos los días hasta el 30 de noviembre de 2025. Incluye dos vasos térmicos exclusivos de colección de regalo.

Brunch keto

Ciro tiene una propuesta innovadora para los fanáticos del brunch y es su versión keto. Perfecto para quienes buscan alternativas gourmet pero bajas en carbohidratos y sin harinas refinadas. Este plan es perfecto para quienes quieren disfrutar de una propuesta más descontracturada pero con opciones que permitan sentirse más livianos.

Brunch saludable

Algunas de las opciones de este menú son las tostadas de aguacate en pan keto y eggs bites. Dentro de las alternativas dulces se destacan los alfajores sablée sin azúcar. Logran el equilibrio perfecto entre el sabor casero y la tendencia saludable.

Pasaporte al Caribe

Ronconcon se mete en la escena del brunch con una propuesta llena de acento latino y caribeño. Te invita a un viaje gastronómico que reúne en un mismo menú recetas de Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Perú.

Brunch estilo Caribe.

Disponible los fines de semana de 12 a 17, este brunch se ofrece en dos modalidades (con o sin alcohol) e incluye un amasijo, un plato principal y bebida. Cuenta con alternativas vegetarianas y sin gluten.

El comensal puede empezar con unos buñuelos de queso o tequeños, para luego adentrarse en principales contundentes como la clásica arepa Reina (pollo y aguacate), los tacos de entraña, o los Latin Bowls como el pabellón venezolano.

Perfecto para personas que van en busca de nuevos sabores, ideal para los amantes de la variedad de colores y texturas de la cocina casera de América Latina.

Brunch a toda hora

La propuesta de Bilbo es ideal para los espíritus libres, ya que permite disfrutar del brunch a cualquier hora del día. Perfecto para un fin de semana largo en el que los horarios no corren y podés descansar sin apuros.

Un brunch clásico

Tienen dos propuestas de brunch una más clásica con capuccinos o lattes , jugos de naranja, un toque de Ramazzotti Spritz mini, yogurt artesanal, alfajor de almendra, tostadas de aguacate y un New York bagel.

Y para quienes buscan una propuesta aún más contundente pueden elegir el Deli brunch que suma preparaciones elaboradas como pitas con huevos revueltos, croissant con pera caramelizada y queso azul, scones rellenos y una porción generosa de torta a elección.

Con ADN de Cocina de Autor

La propuesta de Charqui no se limita a ser una opción más; es un brunch que se enmarca en la tradición porteña con un enfoque especial. Es ideal para quienes buscan abundancia y variedad.

Este brunch se distingue por ser completamente personalizable, permitiendo armar un menú que incluye no una, sino dos infusiones y dos bebidas frías para persona y opciones tanto dulces como ensaladas.

Propuestas dulces y saladas para disfrutar.

El comensal puede elegir entre un sándwich contundente (con excepción del bagel de salmón rosado, disponible por un adicional), un tostón a elección, una porción de fruta, una pieza de pastelería o panadería y, para el cierre dulce, una porción de torta del día.

Además, la selección de bebidas frías es amplia y festiva: incluye desde jugos y gaseosas, hasta cerveza, copa de vino o cócteles clásicos ( Gin Tonic, Aperol Spritz, Fernet Un plan perfecto para reunirse y compartir momentos especiales. Disponible martes de 12 a 16 y de miércoles a domingo de 12 a 19

A medida y con sabores argentinos

Frente a la plazoleta William Morris, Merienda se destaca por replicar los sabores más tradicionales de la cocina argentina con un enfoque artesanal. Esta propuesta permite armar el brunch a medida , combinando opciones dulces y saladas según tu preferencia.

Huevos revueltos con palta y bacon.

El canasto de tostadas de masa madre, los laminados artesanales como el croissant y la medialuna de manteca, se complementan con platos tentadores como los pancakes triples con salsa de dulce de leche y frutas, o las tostadas francesas con frutos rojos y helado.

Para beber, café de especialidad, té en hebras y una selección de cócteles de autor. Es la opción ideal para quienes valoran la calidad de los productos de panadería casera y la personalización.

Cualquiera de estas opciones de brunch resultan un plan perfecto para disfrutar de un fin de semana largo. Sin horario, sin apuros, para saborear sin reloj.











