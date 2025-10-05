Ñoquis de papa: el truco que cambia todo para que salgan sabrosos y perfectos

Los ñoquis son un clásico de la cocina, pero ¿sabías que la forma de cocinar la papa puede cambiar por completo su sabor? El chef Milton Bertoni, a cargo de Biasatti, un restaurante de pastas premium cien por ciento artesanales en Belgrano, nos revela el verdadero truco para unos ñoquis espectaculares: las papas no se hierven, se cocinan al horno.

Este simple cambio de método no solo intensifica su sabor, sino que también evita que absorban agua, logrando una masa más firme y ligera. Además, para garantizar la textura perfecta, el chef tiene un segundo secreto: "amasar de manera envolvente, sin revolver mucho para que la papa no suelte el almidón". Este paso clave evita que la masa se vuelva pesada y pegajosa.

A continuación, la receta paso a paso para que te luzcas como un verdadero profesional en tu próxima comida:

Ñoquis de papa / Unsplash

Ingredientes de los ñoquis de papa (rinde para 4 porciones)

1 kilo de papas

300 gramos de harina

1 huevo

70 gramos de queso parmesano

Nuez moscada, a gusto

Sal y pimienta, a gusto

Aceite de oliva: cantidad necesaria

Ingredientes para los Ñoquis de papa / Unsplash

Paso a paso de los ñoquis de papa

Lavar muy bien las papas con abundante agua y la ayuda de un cepillo. El paso clave para el sabor: Verter aceite de oliva y sal sobre un papel de aluminio, envolver las papas y colocarlas en una placa para horno. Cocinar en el horno a temperatura 180°C durante 30 minutos. Para verificar la cocción, pínchalas con un cuchillo en el centro; cuando estén blandas, retirarlas del horno. Luego retirar el papel de aluminio, pelar y pisar las papas en caliente. Al instante, incorporar el parmesano, el huevo, la sal, la nuez moscada y la harina. Amasar de manera envolvente, integrando todos los ingredientes, pero sin revolver demasiado para evitar que la papa libere el almidón. Espolvorear harina en una mesada y colocar la masa. Cortar tiras y hacer rollitos, luego cortar cuadraditos de 1 o 2 cm de ancho y largo. En una placa previamente enharinada (se recomienda semolín o sémola pero puede ser harina) colocar los ñoquis separados. En una olla, hervir agua con sal y verter los ñoquis cuando el agua esté en ebullición. Cocinar hasta que floten y retirar. El chef recomienda terminar la cocción de los ñoquis en una sartén con la salsa a elección. El paso a paso de los Ñoquis de papa / Unsplash

