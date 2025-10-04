lunes 06 de octubre del 2025
Crumble de manzana express: el postre fácil que hacés en menos de 10 minutos

Un clásico de la repostería inglés en una versión rápida, fácil pero igual de deliciosa.

Crumble de manzana express
Crumble de manzana express | Unsplash

Si estás buscando un postre rápido, casero y delicioso, esta receta es para vos. El crumble de manzanas es un clásico británico que se reinventa gracias a La gurú del microondas (@lagurudelmicroondas), que nos enseña a prepararlo en apenas minutos, usando el microondas. Marisol Gutiérrez,  creadora de la cuenta @lagurudelmicroondas, es terapista ocupacional pero le encanta crear recetas simples, caseras y pensadas para quienes aman cocinar rico, pero sin complicarse.

Ideal para una tarde fresca, los podés acompañar con crema batida, helado o servirlo solo. Lo mejor de este crumble casero es que no necesita horno y queda increíble. Es perfecto para esos momentos en que tenés antojo de algo dulce o querés llevar un postre rico a una comida con amigos. 

Crumble de manzana
Crumble de manzana express. Unsplash

Ingredientes del crumble de manzana express:

Para la base de manzana:

  • 2 a 3 manzanas
     

  • 2 cucharadas de azúcar (puede ser mascabo o rubia)
     

  • 1 cucharadita de canela
     

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
     

  • Ralladura de limón a gusto
     

Para el crumble:

  • 100 gramos de azúcar
     

  • 100 gramos  de harina
     

  • 100 gramos de manteca

Crumble de manzana
Crumble de manzana express. Unsplash.

Preparación paso a paso del crumble de manzana express

  1. Lavar y cortar las manzanas en láminas finitas. Podés pelarlas o dejarlas con cáscara, según tu gusto. Colocalas en una fuente apta para microondas (aproximadamente de 20x20 cm).
     

  2. Espolvorear por encima el azúcar mascabo, la canela, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar bien con las manos para que las manzanas se impregnen de sabor.
     

  3. Para hacer el crumble en otro recipiente, mezclar el azúcar, la harina y la manteca fría en cubos, desmenuzando con los dedos hasta formar un arenado.
     

  4. Armar y cocinar:
    Cubrir las manzanas con el crumble y llevar al microondas en función combinada C1 (microondas + grill) durante 6 a 8 minutos.

    Tip: Es importante supervisar el microondas a lo largo de la cocción para evitar que se queme. El resultado debe ser una cobertura crocante y manzanas tiernas.

Crumble de manzana
Crumble de manzana express. Unsplash.

Si sos del team dulce, podés servirlo tibio con una bocha de helado de vainilla o un poco de crema batida. ¡Y tendrás un manjar que se hace en minutos!

 

 

