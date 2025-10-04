Crumble de manzana express: el postre fácil que hacés en menos de 10 minutos

Si estás buscando un postre rápido, casero y delicioso, esta receta es para vos. El crumble de manzanas es un clásico británico que se reinventa gracias a La gurú del microondas (@lagurudelmicroondas), que nos enseña a prepararlo en apenas minutos, usando el microondas. Marisol Gutiérrez, creadora de la cuenta @lagurudelmicroondas, es terapista ocupacional pero le encanta crear recetas simples, caseras y pensadas para quienes aman cocinar rico, pero sin complicarse.

Ideal para una tarde fresca, los podés acompañar con crema batida, helado o servirlo solo. Lo mejor de este crumble casero es que no necesita horno y queda increíble. Es perfecto para esos momentos en que tenés antojo de algo dulce o querés llevar un postre rico a una comida con amigos.

Crumble de manzana express. Unsplash

Ingredientes del crumble de manzana express:

Para la base de manzana:

2 a 3 manzanas



2 cucharadas de azúcar (puede ser mascabo o rubia)



1 cucharadita de canela



1 cucharadita de esencia de vainilla



Ralladura de limón a gusto



Para el crumble:

100 gramos de azúcar



100 gramos de harina



100 gramos de manteca

Crumble de manzana express. Unsplash.

Preparación paso a paso del crumble de manzana express

Lavar y cortar las manzanas en láminas finitas. Podés pelarlas o dejarlas con cáscara, según tu gusto. Colocalas en una fuente apta para microondas (aproximadamente de 20x20 cm).

Espolvorear por encima el azúcar mascabo, la canela, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar bien con las manos para que las manzanas se impregnen de sabor.

Para hacer el crumble en otro recipiente, mezclar el azúcar, la harina y la manteca fría en cubos, desmenuzando con los dedos hasta formar un arenado.

Armar y cocinar:

Cubrir las manzanas con el crumble y llevar al microondas en función combinada C1 (microondas + grill) durante 6 a 8 minutos.



Tip: Es importante supervisar el microondas a lo largo de la cocción para evitar que se queme. El resultado debe ser una cobertura crocante y manzanas tiernas.

Crumble de manzana express. Unsplash.

Si sos del team dulce, podés servirlo tibio con una bocha de helado de vainilla o un poco de crema batida. ¡Y tendrás un manjar que se hace en minutos!