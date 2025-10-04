Crumble de manzana express: el postre fácil que hacés en menos de 10 minutos

Si estás buscando un postre rápido, casero y delicioso, esta receta es para vos. El crumble de manzanas es un clásico británico que se reinventa gracias a La gurú del microondas (@lagurudelmicroondas), que nos enseña a prepararlo en apenas minutos, usando el microondas. Marisol Gutiérrez, creadora de la cuenta @lagurudelmicroondas, es terapista ocupacional pero le encanta crear recetas simples, caseras y pensadas para quienes aman cocinar rico, pero sin complicarse.
Ideal para una tarde fresca, los podés acompañar con crema batida, helado o servirlo solo. Lo mejor de este crumble casero es que no necesita horno y queda increíble. Es perfecto para esos momentos en que tenés antojo de algo dulce o querés llevar un postre rico a una comida con amigos.
Ingredientes del crumble de manzana express:
Para la base de manzana:
-
2 a 3 manzanas
-
2 cucharadas de azúcar (puede ser mascabo o rubia)
-
1 cucharadita de canela
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
Ralladura de limón a gusto
Para el crumble:
-
100 gramos de azúcar
-
100 gramos de harina
-
100 gramos de manteca
Preparación paso a paso del crumble de manzana express
-
Lavar y cortar las manzanas en láminas finitas. Podés pelarlas o dejarlas con cáscara, según tu gusto. Colocalas en una fuente apta para microondas (aproximadamente de 20x20 cm).
-
Espolvorear por encima el azúcar mascabo, la canela, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar bien con las manos para que las manzanas se impregnen de sabor.
-
Para hacer el crumble en otro recipiente, mezclar el azúcar, la harina y la manteca fría en cubos, desmenuzando con los dedos hasta formar un arenado.
-
Armar y cocinar:
Cubrir las manzanas con el crumble y llevar al microondas en función combinada C1 (microondas + grill) durante 6 a 8 minutos.
Tip: Es importante supervisar el microondas a lo largo de la cocción para evitar que se queme. El resultado debe ser una cobertura crocante y manzanas tiernas.
Si sos del team dulce, podés servirlo tibio con una bocha de helado de vainilla o un poco de crema batida. ¡Y tendrás un manjar que se hace en minutos!