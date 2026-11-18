Han pasado ya cinco años desde que Olivia Saal abrió su cafetería en Palermo, en un antiguo local de sushi convertido en un obrador gastronómico con gran cocina a la vista. Aquella cafetería especializada, que nació con una cuidada propuesta de panadería artesanal, sándwiches y repostería de autor, fue ampliando su concepto inicial con platos de cocina, pero sin perder ese aire descontracturado de estética nórdica.
Oli: una cocina de clásicos en una ciudad de incertidumbres
Oli no es un restaurante al uso, donde el visitante pide entrada, principal y postre al mediodía. La propuesta es más relajada: se puede ir a comer clásicos como el Club Sandwich, el bagel de salmón y el English muffin con jamón natural, espinacas y salsa holandesa. También hay otros más atados a la argentinidad: chipá con jamón y queso, fosforitos rellenos o un tostado de jamón y queso en pan de campo al que alguien le puso... ¡aceite de trufa! Exijo ya el despido del responsable.
A esa oferta sanguchera se suman, solo de 12.30 a 16.00, unos pocos principales que incluyen clásicos como pollo, hamburguesa, pasta, pescado y milanesa, además de todo tipo de ensaladas hechas con verdes frescos. Los postres, excepto el arroz con leche, están más pensados para la mañana o para después de las cinco de la tarde que para el almuerzo.
El carpaccio de centro de ojo de bife de tamaño inusitado, acompañado por hinojos glaseados, salsa tonnato, papas pay y alcaparras, es merecedor de una próxima peregrinación. Todo —excepto el quizás innecesario polvo de puerro que llevaban las papas— era un acierto. Los sabrosos spaghetti con albóndigas y una salsa de tomate con vodka —una bebida habitual en Siberia— no lograron hacernos olvidar que no es una buena idea comer pasta en un día frío y a la intemperie. Quizás todos —comensales y servicio— deberíamos haberlo imaginado.
El llamado steak frites —otro centro de ojo de bife cocinado en una robata, con salsa a la pimienta y papas fritas terminadas con reggianito— merece elogios que esta vez no serán desmedidos. Siguieron arancini, espárragos con pan tostado, ensalada César y papas fritas. Le prometí al chef que iba a encontrar algún error, pero no fue posible.
De los dulces no voy a opinar porque los traje a casa para compartirlos. El pecan pie no me pareció idéntico a uno que me encantó hace dos años, pero no encontré la foto que tomé ese día y mi memoria flaquea. Cinco años no es poco en esta ciudad de incertidumbres: ¡felicidades!
Costa Rica 6020, CABA.
Precio por comensal: $65.000.
De 8.30 a 19.30, sin reservas.