Lali Espósito mostró el lado desconocido de su casamiento: la torta de Diego y Claudia, la ayuda de sus mamás y quién se llevó el ramo

Lali Espósito volvió sobre su casamiento con Pedro Rosemblat, celebrado el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una antigua casona de San Telmo. Más de dos semanas después de la fiesta, la cantante subió a sus historias de Instagram una serie de fotos y agradeció a quienes hicieron posible la boda, desde el pastelero que preparó la torta hasta las mamás de los novios.

Hasta ahora, lo que se conocía de la celebración venía del álbum oficial que la pareja publicó el 1 de noviembre y de los relatos de invitados, que debieron dejar sus teléfonos en fundas al llegar y luego contaron detalles como quién se quedó con el ramo. Las nuevas imágenes suman otra mirada: ponen el foco en el trabajo detrás de escena y cuentan de dónde salió la idea para uno de los elementos más comentados del festejo.

La torta de Diego Maradona y Claudia Villafañe que inspiró a Lali Espósito

Lali Espósito abrió la secuencia con un mensaje en el que anticipó que iba a compartir algunas postales para agradecerles a personas que adora y que fueron claves para que ese día resultara como lo habían deseado con su marido. Una de las dedicatorias fue para Damián Betular: sobre una toma del postre, reprodujo su ofrecimiento de prepararles la torta que desearan y la respuesta que ella le dio: "Quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla...".

La torta de casamiento y Lali Espósito junto a Damián Betular.

En otra historia, bajo las palabras "La refe:", la artista mostró el modelo elegido: una foto de Diego Maradona y Claudia Villafañe cortando su torta de bodas. El futbolista y la empresaria se casaron el 7 de noviembre de 1989 en el Luna Park, ante unos 1.300 invitados. Aquel pastel medía 1,70 metros, más que el propio Diego.

La creación de Betular siguió esa línea. La torta tuvo nueve pisos y superó la altura de la novia, con capas blancas plegadas como volados y cintas en tono rosado. En una de las fotos, la intérprete posa recostada sobre la mesa junto al pastelero, de camisa clara y jean, y a una mujer con chaqueta de cocina. En otra, el postre aparece solo, sobre un mantel de encaje.

Lali Espósito con Damián Betular y la foto de Diego Maradona y Claudia Villafañe que tomó como referencia.

El ingreso del pastel a la casona tuvo su propio operativo: el equipo de Betular lo cubrió con telas durante la descarga para que los fotógrafos apostados en la calle no pudieran verlo. Cuando trascendió su diseño, el tamaño se volvió tema en varios programas de espectáculos. El 3 de noviembre, la solista cuestionó en Instagram que algunos medios se mostraran más indignados por las dimensiones de una torta que por los ataques a travestis y personas trans que trabajan en la vía pública.

La organización también recibió su agradecimiento, y en ese punto el relato vuelve a la referencia del Luna Park: la empresa de Claudia Villafañe estuvo a cargo de la boda. En una de las postales, los recién casados aparecen junto a la exesposa de Maradona y a otra mujer, ambas con auriculares y carteras negras. Allí, la artista les agradeció "por todo el trabajo" y el "cariño extra",

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en la fiesta y, a la derecha, junto a Claudia Villafañe.

Las mamás de Lali Espósito y Pedro Rosemblat y el destino del ramo

Lali Espósito encabezó sus dedicatorias con Majo Riera y Marcela Amado, las madres de los novios. En una foto de ambas, abrazadas y con copas en la mano, escribió: "Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional". La mamá de la cantante eligió un vestido verde con flores fucsia y lilas, mientras que la de Pedro Rosemblat llevó un blazer negro abierto sobre un corsé de encaje y un collar corto de piedras claras.

Majo Riera y Marcela Amado en la fiesta y la entrada de la casona de San Telmo.

Majo Riera fue una de las primeras en llegar al lugar aquel sábado. Marcela Amado, exmodelo y asesora de imagen de Susana Giménez, se ocupó del estilismo de su hijo para el casamiento. El conductor de Gelatina, que vistió un traje de Matías Carbone, bromeó luego con que las medias se las había comprado su mamá.

El ramo terminó en manos de Maru Venancio, estilista y amiga de la novia, que además ayudó en la preparación del maquillaje de la novia ese día. Paulina Vetrano, hermana de Cande Vetrano, relató que ella y la actriz, testigo de la ceremonia, se ubicaron atrás porque creían que la recién casada iba a lanzarlo hacia el fondo, pero no fue así. Una imagen muestra a la cantante con un ramo de calas blancas, abrazada a su estilista.

Maru Venancio junto a Lali Espósito

Con esta serie de historias, Lali Espósito sumó a las fotos oficiales los nombres de quienes estuvieron detrás de su casamiento con Pedro Rosemblat. Entre ellos aparecen Betular, con la torta inspirada en la de Diego Maradona y Claudia Villafañe, el equipo de la organización y las madres de ambos, en una boda cuyo ramo terminó en manos de una amiga.