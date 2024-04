La princesa heredera Catalina Amalia de Orange tiene una vida poco común. Ser parte de la realeza puede tener muchos beneficios pero también responsabilidades y limitaciones para llevar una vida normal. La hija de Máxima Zorreguieta tiene 20 años pero su vida no se asemeja a la de sus contemporáneos.

La joven ha decidido estudiar en la universidad pero esta nueva etapa en su vida estuvo signada por el peligro, las amenazas y hasta el cambio de domicilio para preservar su integridad. Fue en el año 2022 cuando empezó a estudiar su carrera que tuvo que mudarse de Ámsterdam a Madrid.

Esta decisión se debió a las amenazas de secuestro que rodearon a la hija mayor de Máxima, ya que se encontraba viviendo en una residencia para estudiantes. En aquel momento no se conoció el nuevo paradero de Amalia, su madre solo había declarado a la prensa: "No ha salido de casa. Eso significa que no vive en Ámsterdam".

Las amenazas que cambiaron la vida de Amalia

En 2023, la joven princesa estuvo presente en el Estado del Caribe junto a sus padres y reveló: "echaba de menos la vida normal de una estudiante" y agregó: "Lamentablemente, la realidad era diferente".

Actualmente, Catalina Amalia de Orange regresó a Ámsterdam y se encuentra continuando sus estudios en Política, Psicología, Derecho y Economía. La joven asistió en el día de ayer a una cena real junto a sus padres, quienes recibieron esta semana a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en una visita protocolar a los Países Bajos.