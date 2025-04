El matrimonio de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena fue uno de los más polémicos en la realeza española. Entre escándalos y fuertes discusiones, creció una relación que estuvo más basada en las presiones familiares que en el amor verdadero. En las últimas horas, algunos medios de comunicación dieron a conocer los detalles de la misma y contaron que el aristócrata la había humillado en varias ocasiones a su exesposa, provocando que estas tensiones crecieran.

Qué le hacía Jaime de Marichalar a la Infanta Elena que la humillaba

Es de público conocimiento que el matrimonio de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena se concretó por las presiones familiares que los obligaron a mantenerse juntos. Ante esto, ambos fueron protagonistas de diversos escándalos, discusiones públicas y acusaciones de amoríos. La hija primogénita de Juan Carlos I había tenido romances en el pasado, pero ninguno se concretó como el que construyó con el exduque de Lugo. Él la conquistó con regalos lujosos, y ella dudó desde siempre de su conexión.

Sin embargo, por la presión de su padre, no pudo abandonar su deber y se casó con Jaime. Desde 1995 al 2010, Elena se habría sentido oprimida por el carácter autoritario de su marido y los diferentes estilos de vida que manejaban. Su hija, Victoria Federica, tras el divorcio, se posicionó del lado de su madre y mostró discrepancias con lo que su padre expresaba a la prensa sobre lo que fue el matrimonio. De esta manera, muchos medios de comunicación contaron que, en varias ocasiones, él había llegado a humillarla cruelmente y sorprendieron a todos.

Uno de los aspectos que la habría colocado en un momento incómodo fue el carácter controlador de Jaime sobre lo que podía o no usar Elena. “¡Qué gusto, hija! Yo me pongo cualquier zapatilla y Jaime me mata. ¡No puedo ni llevarlas en casa!”, comentó en alguna ocasión la infanta. Ella estaba acostumbrada a una vida de libertad, y se vio limitada hasta por la ropa interior que vestía. Según detallaron los medios, ella prefería la lencería cómoda; en cambio, el exduque era más de encajes y prendas sofisticadas, lo que provocaba las peleas entre ambos.

Este dato volvió a poner en auge el debate sobre el matrimonio de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena, y cómo terminaron afectando al rendimiento de sus hijos. Las crisis entre ambos, los amoríos y las polémicas rodearon una vez más a la familia real española, que llegó a la inevitable consecuencia del divorcio, pero que también alivió a ambas partes. Por su parte, el exduque se encuentra vinculado al mundo de la moda, mientras que la infanta cumple con sus responsabilidades como hija primogénita.

A.E