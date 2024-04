Máxima Zorreguieta podría recibir una importante noticia que cambiará su vida familiar.

Tal como se informó, su mamá María del Carmen Cerruti Carricart, habría tomado la decisión de establecerse de forma permanente en los Países Bajos.

Se presume que su destino será el Palacio de Huis ten Bosch, ubicado en La Haya, donde residiría en compañía de su hija,el rey Guillermo y sus nietas, Amalia, Alexia y Ariane.

Según informaron en Para Ti, la noticia habría alegrado a Máxima Zorreguieta quien, desde el trágico fallecimiento de su hermana Inés en 2018, está preocupada por la salud de su madre, que reside sola en su departamento de Recoleta.

María del Carmen Carricart

Hasta el momento, la Casa Real no confirmó oficialmente esta noticia, manteniendo su tradicional discreción. Sin embargo, la prensa local informa sobre un notable alboroto entre los ciudadanos neerlandeses, muchos de los cuales expresan opiniones divergentes respecto a la eventual mudanza de Cerruti. Algunos argumentan que, al no pertenecer a la realeza, no debería establecerse en territorio holandés.

Cómo es la vida de María del Carmen Cerrutti Carricart hoy

Mientras estas noticias recorren la prensa holandesa, María del Carmen Cerruti Carricart sigue llevando una vida tranquila en su departamento en Recoleta. Este lugar, próximo a un conocido supermercado, fue su hogar durante años, donde crió a sus hijos.

Las personas que conocen a Cerruti aseguran que es una persona discreta que rara vez menciona a su hija Máxima, aunque siente un gran orgullo por su papel en la realeza.

Aunque tiene un afecto especial por todos sus nietos, siente una debilidad particular por las hijas de Máxima: Amalia, Ariane y Alexia. Amalia, la mayor, disfruta visitar a su abuela para compartir las milanesas que tanto le gustan.

En la actualidad, la mamá de Máxima Zorreguieta continúa su rutina, tomando clases de yoga y gimnasia, realizando las compras en el supermercado y la verdulería. Cuando necesita hacer trámites, opta por el transporte público, utilizando la SUBE.