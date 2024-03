Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo mantienen el matrimonio ideal de cualquier royal, según lo que aparentan mediáticamente.

Desde su soñada boda, el 2 de febrero de 2002, pocos fueron las versiones de crisis o debilidad en la familia real.

Sin embargo, hay detalles y actitudes que Máxima Zorreguieta tuvo que afrontar en su relación con el rey Guillermo que salieron a la luz y que no dejan bien parado al monarca.

Problemas con el alcohol y encuentros con su ex pareja, hicieron que la Reina argentina deba marcar límites en su relación para poder mantener su matrimonio lejos de los escándalos.

Los motivos por los que el matrimonio de Máxima Zorreguieta y Guillermo no es tan feliz

Uno de los prinicipales vicios del rey Guillermo es el alcohol y esa fue la condición que le impuso Máxima Zorreguieta cuando empezaron a salir. "Es que desayunaba con whisky", dijeron personas allegadas a la familia sobre esta adicción del monarca.

Máxima Zorreguieta y el Rey Guillermo

Luego, se reveló que Guillermo mantenía encuentros con su ex pareja que hicieron tambalear su vínculo con Máxima.

Máxima Zorreguieta y su familia por navidad

Mientras la futura reina se preparaba para asumir su rol, el Rey tuvo un desliz y se reencontró con su ex novia, hecho que no pasó desapercibido por la prensa holandesa. En ese momento, Zorreguieta le dio un ultimatum que, al parecer, Guillermo no escuchó y volvió a encontrarse con su ex en esos meses.

Máxima Zorreguieta y el Rey Guillermo

Lo cierto es que en ese momento (año 2002) Máxima decidió pasar Navidad con su familia en Argentina pero él apareció con un anillo de diamantes para pedir perdón. Fue en ese momento que él le pidió oficialmente matrimonio a ella.