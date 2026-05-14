Así es la "casa búnker" de Mark Zuckerberg: protección bajo tierra de más de 400 mts2

En las últimas horas, Forbes sostuvo que Mark Zuckerberg integra la lista del ranking de las 10 personas más ricas del mundo, ocupando el quinto lugar. Gracias al crecimiento de las empresas tecnológicas y el boom de la inteligencia artificial, el empresario de 40 años es portador de una fortuna valuada en 210 mil millones de euros. En este marco, trascendió que decidió invertir en un ambicioso y novedoso proyecto inmobiliario bajo tierra: el Koolau Ranch, una “casa búnker” que cuenta con una superficie de 460 metros cuadrados.

La “casa búnker” de Mark Zuckerberg en Hawái

El destino que eligió Mark Zuckerberg para construir su “casa búnker” es una paradisíaca isla de Kauai ubicada en Hawái, sobre el océano Pacífico. De acuerdo con los datos brindados, el CEO de META compró en 2014 alrededor de 500 hectáreas por un valor de 154 millones de euros. Asimismo, se estima una inversión en materia de infraestructura de 92 millones, siendo así una de las obras más impactantes de los últimos tiempos.

Mark Zuckerberg | Instagram

De acuerdo con lo que él mismo explicó, la estructura soterrada fue diseñada para cubrir necesidades funcionales de almacenamiento, servicios y conexión, incorporando la vivienda a un sistema autónomo y eficiente de administración de recursos.

La revista extranjera de nuevas tecnologías, Wirel, hizo públicos algunos documentos que registran esta mega adquisición donde el mega millonario combinaría lujo y máxima protección. Se estima que la isla alberga a más de 73 mil personas y la actividad económica principal de dicha región es la ganadería y el campo. Además, los obreros que van a formar parte de la obra debieron firmar un acuerdo de confidencialidad para que no se filtre ningún mínimo detalle de la faraónica construcción propiedad del empresario.

Respecto al complejo, se supo que contará de 12 edificaciones que serán construidas bajo tierra. Las mismas consistirán de dos mansiones con más de tres decenas de baños e igual número de habitaciones. Además, Wirel resaltó que cada una de ellas estarán unidas por un pasadizo subterráneo “que se bifurca en un refugio subterráneo de casi 500 metros cuadrados, que cuenta con un espacio habitable, una sala de máquinas y una compuerta de escape a la que se accede por una escalera. La puerta del refugio subterráneo se construirá de metal y se rellenará con hormigón, un estilo habitual en búnkeres y refugios antiaéreos”.

Mark Zuckerberg junto a su esposa e hija | Instagram

Mark Zuckerberg apuesta a la comodidad, el confort y el ocio

Más allá de las lujosas edificaciones, Mark Zuckerberg también creó un lugar donde la comodidad, el confort y el ocio conviven en perfecta armonía. Para ello, diseñó un espacio destinado a la recreación y a la actividad física, dividiéndola en dos grandes bloques: por un lado, un mega gimnasio y una cancha de tenis; y por el otro, un lugar de relax en la que el sauna, el jacuzzi y la piscina cobran un mayor protagonismo.

También habrá un lugar destinado a la creación de casas en árboles. El medio encargado de difundir esta información que están pensadas un total de 11 propiedades elevadas con diseño redondo y enlazadas mediante pasarelas suspendidas de cuerda.

Uno de los factores que hace que este proyecto urbanístico sea posible es el carácter autosuficiente y la autonomía en materia de recursos para que pueda ser llevado a cabo, ya que cuenta con importantes depósitos de agua, sistema de generación de energía, ganadería y campos de cultivo.

Para evitar que organizaciones defensoras del medioambiente tomen medidas en su contra, el creador de WhatsApp e Instagram realizó actos de beneficencia y donó más de 19 millones de euros a diversas instituciones y organizaciones civiles. Además, tanto él como su esposa Priscilla garantizaron que van a preservar el entorno de la isla.

Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla | Instagram

Así, la casa búnker de Mark Zuckerberg se presenta como una de las edificaciones más imponentes de todo el mundo. El Koolau Ranch pretende convertirse en un complejo urbanístico autosuficiente con total aislamiento geográfico y logístico, integrando la naturaleza de Hawái con el confort y la absoluta privacidad habitacional. Mientras el empresario va en búsqueda de asegurar su integridad física y patrimonial, en la arquitectura moderna se van redefiniendo los nuevos estándares que redefinen el futuro.

NB