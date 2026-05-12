La historia de Elon Musk y Talulah Riley, la esposa que lo convenció de comprar Twitter: dos bodas, dos divorcios y 20 millones en arreglos

Elon Musk y Talulah Riley protagonizaron una intensa relación marcada por dos casamientos, dos divorcios y acuerdos millonarios. El empresario y la actriz decidieron sellar su amor a los días de conocerse y mudarse a Los Ángeles. Sin embargo, las constantes crisis y reconciliaciones terminaron convirtiendo su historia en una de las más comentadas del mundo.

Elon Musk y Talulah Riley, la pareja que se casó y divorció en dos ocasiones

La historia de amor entre Elon Musk y Talulah Riley estuvo atravesada por idas y vueltas, dos bodas y dos divorcios que terminaron teniendo un fuerte impacto económico para el fundador de Tesla y SpaceX: desembolsó más de 20 millones de dólares en acuerdos de separación.

La pareja se conoció en 2008 en un bar de Londres y el flechazo fue inmediato. Apenas dos años después, decidieron casarse en una exclusiva ceremonia realizada en Escocia. Sin embargo, la intensidad de la relación también estuvo marcada por las crisis y, en 2012, ambos pusieron fin al matrimonio por primera vez.

Elon Musk y Talulah Riley (Crédito: Instagram)

Lo cierto es que el vínculo nunca terminó de quebrarse ya que en 2013 sorprendieron al reconciliarse y volver a pasar por el altar, aunque la segunda oportunidad tampoco prosperó y finalmente se divorciaron nuevamente en 2016. Con el paso del tiempo, Talulah Riley habló públicamente sobre la relación y aseguró no guardar resentimientos. Incluso llegó a describir a Musk como “el exmarido perfecto”, destacando el cariño y apoyo mutuo que mantuvieron durante los años compartidos.

Elon Musk (Crédito: Instagram)

Cuánto dinero perdió Elon Musk en sus dos divorcios con Talulah Riley

Los divorcios entre Elon Musk y Talulah Riley también llamaron la atención por las millonarias cifras involucradas. Tras la primera separación, la actriz británica recibió un acuerdo cercano a los 4,2 millones de dólares. Más adelante, luego del segundo divorcio, obtuvo otros 16 millones, llevando el total pagado por el empresario a más de 20 millones de dólares.

Durante su relación con Elon Musk, Talulah Riley se integró de lleno al universo del magnate tecnológico, rodeado de proyectos futuristas, autos eléctricos, lanzamientos espaciales y la vida familiar de su entonces pareja junto a los cinco hijos que tuvo en su primer matrimonio. En distintas entrevistas, aseguró que disfrutó de esa dinámica intensa y desafiante.

Elon Musk

Además, contó que siempre respaldó públicamente las ideas y proyectos de Elon Musk, tanto en el plano empresarial como personal. Según trascendió, incluso lo alentó en privado a avanzar con la compra de Twitter, convencida de su visión como empresario.

Cabe destacar que, a pesar de los divorcios, ambos lograron conservar una relación cercana y cordial. De hecho, en 2024, Talulah Riley se casó con el actor Thomas Brodie-Sangster y Elon Musk asistió a la boda como invitado, demostrando el buen vínculo que mantienen hasta el día de hoy.

Así es la historia de Elon Musk y Talulah Riley, la esposa que lo convenció de comprar Twitter: se conocieron en un bar de Londres, tuvieron dos bodas y dos divorcios que costaron 20 millones en arreglos económicos. Actualmente, la expareja mantiene buen vínculo y sigue siendo una de las más recordadas.