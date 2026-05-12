De Jeff Bezos a Mark Zuckerberg: revelaron quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en mayo del 2026

Las grandes fortunas del planeta tuvieron un crecimiento histórico durante mayo de 2026. Según el último ranking publicado por Forbes, las subas del S&P 500 y el Nasdaq generaron un fuerte incremento en los patrimonios de los empresarios más poderosos del mundo, especialmente aquellos ligados al universo tecnológico.

Jeff Bezos

Además, el listado dejó un dato impactante: por primera vez en más de tres años, las diez personas más ricas del planeta son estadounidenses. Redes sociales, inteligencia artificial, comercio electrónico y software dominan completamente el nuevo mapa económico global.

Las 10 personas más ricas del mundo en mayo de 2026

Elon Musk

El fundador de Tesla y SpaceX continúa siendo la persona más rica del planeta con una fortuna estimada en USD 782.000 millones. Aunque perdió parte de su patrimonio durante mayo, Elon Musk sigue liderando cómodamente el ranking gracias a sus compañías vinculadas a tecnología, inteligencia artificial y exploración espacial.

Larry Page

El cofundador de Google ocupa el segundo lugar con USD 313.000 millones. El empresario logró un crecimiento histórico impulsado por el avance de Alphabet y el desarrollo de inteligencia artificial dentro de la compañía.

Sergey Brin

También cofundador de Google, Sergey Brin se quedó con el tercer puesto tras alcanzar una fortuna de USD 289.000 millones. El fuerte crecimiento de Alphabet lo convirtió en uno de los empresarios que más dinero ganó durante el último mes.

Mark Zuckerberg

Jeff Bezos

El creador de Amazon aparece en el cuarto lugar con USD 272.000 millones. Además del crecimiento de la empresa de comercio electrónico, Jeff Bezos continúa expandiendo inversiones vinculadas a inteligencia artificial y tecnología avanzada.

Mark Zuckerberg

El CEO de Meta ocupa el quinto puesto con una fortuna estimada en USD 210.000 millones. Facebook, Instagram y WhatsApp continúan posicionando a Mark Zuckerberg como una de las figuras más poderosas del ecosistema digital global.

Larry Ellison

El fundador de Oracle alcanzó los USD 205.000 millones y se mantiene entre los empresarios más influyentes del mundo tecnológico. Su fortuna continúa ligada al software, la nube y la inteligencia artificial.

Michael Dell

El empresario detrás de Dell Technologies acumula USD 177.000 millones. El crecimiento de sus compañías vinculadas al hardware y servicios IT impulsó considerablemente su patrimonio en las últimas semanas.

Jensen Huang

El cofundador de Nvidia se convirtió en una de las grandes figuras de la inteligencia artificial y ya posee USD 173.000 millones. El boom de los chips para IA posicionó a Nvidia como una de las empresas más valiosas del mundo.

Elon Musk

Rob Walton

El heredero de Walmart cuenta con una fortuna de USD 150.000 millones. Fue presidente de la compañía hasta 2015 y continúa siendo una de las figuras más importantes dentro del histórico imperio comercial de su familia.

Jim Walton

Con USD 147.000 millones, Jim Walton cierra el top 10 de multimillonarios globales. El empresario lidera Arvest Bank Group y continúa ligado al crecimiento financiero de Walmart.

El nuevo ranking deja en evidencia cómo la inteligencia artificial y las compañías tecnológicas terminaron redefiniendo el mapa de las grandes fortunas globales. Hoy, gran parte del poder económico mundial está concentrado en empresarios vinculados a plataformas digitales, software y desarrollo tecnológico.