La muerte de Ted Turner: el mega millonario ex de Jane Fonda que decía que el futuro estaba en Argentina y compró media Patagonia

En las últimas horas, se dio a conocer que Ted Turner, el fundador de CNN y mega millonario ex de Jane Fonda, falleció a sus 87 años. La noticia se difundió a través de un comunicado de prensa de Turner Enterprises. El empresario no solo fue un pionero de la cadena de noticias de 24 horas que revolucionó a los medios de comunicación, sino que también expresó su fascinación por los recursos de la Argentina y expuso que el futuro se encontraba en la Patagonia.

Ted Turner / Créditos: AFP

Falleció Ted Turner: su historia de vida y amor por la Argentina

CNN anunció que, este 6 de mayo del 2026, Ted Turner, su fundador, falleció a sus 87 años. Su carrera lo coronó como visionario de los medios y filántropo, que fundó la cadena pionera de 24 horas que revolucionó las noticias televisivas. El empresario de Atlanta, nacido en Ohio, construyó un imperio mediático, se volvió un activista que abogó por la eliminación mundial de las armas nucleares y un conservacionista que se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos y terratenientes extranjeros de la Argentina.

Ted Turner

El empresario llegó al país por primera vez en 1995, y quedó enamorado de la Patagonia. De esta manera, comenzó a comprar gran parte de extensas propiedades destinadas principalmente a la conservación y la pesca con mosca. Entre las más destacadas se incluyeron Estancia La Primavera, Estancia Collón Curá y un albergue de pesca y ranchos en Tierra del Fuego. Su fascinación por el país convirtió a estas tierras en una de sus favoritas. "El futuro está en la Patagonia. Aquí lo ven todos. El viento sopla casi todos los días. Es uno de los recursos más grandes del mundo", expresó en una entrevista exclusiva para Perfil, con Jorge Fontevecchia.

"Aquí, en la Argentina, tienen a un paso miles de millones de dólares en energía eólica. La mitad de la gente que vive en la Argentina, vive en Buenos Aires, pero tenemos que crear una conexión digital desde la Patagonia y construir ventanas hacía aquí, y así la Argentina podría quedar libre de combustibles y de cualquier problema de contaminación. Estamos usando la tecnología moderna en muchas áreas pero todavía no la estamos usando ni para generar energía ni para el transporte. Y es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer", había detallado en ese mano a mano, dejando en claro lo activo que era en sus tierras argentinas y lo enamorado que estaba del país.

Ted Turner, Jane Fonda / Créditos: AFP

En este contecto, Ted Turner pasaba agradables momentos en la Argentina, y algunas de esas visitas las hizo junto Jane Fonda, una parejas más mediáticas e importantes de los Estados Unidos durante los años 90. Ambos demostraron su activismo, incluso luego de su separación, y dejaron en claro sus fuertes ideales en todos los medios de comunicación y redes sociales.

El romance comenzó en 1989, y generó una gran sorpresa a todos sus seguidores. Finalmente, el 21 de diciembre de 1991, dieron el sí definitivo en una boda lujosa y privada, coincidiendo con el cumpleaños número 54 de la exactriz. Durante su matrimonio, ella se alejó de la actuación, y ambos se enfocaron en un activismo conjunto, cofundando la Campaña de Georgia para el Empoderamiento y el Potencial de los Adolescentes (GCAPP), en 1995, en Atlanta.

En el 2001, el matrimonio que parecía perfecto se rompió cuando, según algunos medios de comunicación, ella pidió el divorcio. Años más tarde, se dieron a conocer que los motivos habían sido la decisión de Fonda de convertirse al cristianismo sin consultarlo con Turner, diferentes estilos de vida y muestras de afecto en la pareja, y diversas infidelidades del filántropo que, según Jane, descubrió a un mes de su casamiento. La separación se formalizó en mayo de 2001 en Atlanta, y ambos decidieron mantener una relación cordial en los últimos años.

Ted Turner, Jane Fonda / Créditos: AFP

Finalmente, se dio a conocer que, el 6 de mayo del 2026, Ted Turner falleció a sus 87 años. Por el momento, Jane Fonda no se pronunció en sus redes sociales, como tampoco habló de su activismo. Los medios de comunicación no tardaron en dar a conocer la noticia, y los usuarios expusieron sus mensajes a la familia del empresario.

A.E